Nintendo svela la data di lancio di Nintendo Switch Online

(Di mercoledì 12 settembre 2018)ha finalmente annunciato ladidi, il servizio che permetterà agli utenti di giocarecon i titoli perricevendo inoltre una mole di benefici aggiuntivi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il servizio aprirà i battenti la prossima settimana, dal 19 settembre 2018. L'abbonamento annuale verrà 20€ per un singolo account, ma c'è in ogni caso la possibilità di acquistare il pacchetto famiglia a 35€ per attivaresu 8 account diversi.Vi ricordiamo che a partire da questa, sottoscriveresarà l'unico modo per giocare con i propri amici ai titoli perche propongono funzionalità, come Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Arms e Mario Tennis Aces, senza dimenticare Pokémon Let's Go! Pikachu e Eevee e Smash Bros. Ultimate che saranno presto ...