NBA – Tony Parker svela | “questione di soldi? No | ecco perchè ho detto addio ai San

sportfair

: TP9 non l'ha fatto per i soldi. - NbaReligion : TP9 non l'ha fatto per i soldi. - tote_maurizio : RT @SportandoIT: Tony Parker: Gli Spurs mi hanno offerto gli stessi soldi di Charlotte ma un ruolo in squadra diverso. Poi quando mi ha chi… - SportandoIT : Tony Parker: Gli Spurs mi hanno offerto gli stessi soldi di Charlotte ma un ruolo in squadra diverso. Poi quando mi… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Dopo 17 anni con la maglia di San Antonio,ha firmato con gli Charlotte Hornets: non è stata però una questione diil playmaker francese haagli Spurs Un’intera carriera passata con la maglia nero-argento, 17 anni a guidare, palla in mano, le azioni dei San Antonio Spurs come espressione pratica delle idee di coach Popovich.è stato il cervello della franchigia texana fino all’ultima partita della stagione appena conclusa. Nella prossima vestirà altri colori, quelli degli Hornets. Sembrava dovesse lasiare da giocatore di San Antonio, ma invece la ricerca di nuovi stimoli lo ha spinto fino a Charlotte. Non una questione di, ma la voglia di affrontare nuove sfide. Lo ha spiegato lo stessodurante la trasmissione l’Expresso in onda su BeIn Sport: “è strano. Bisogna che mi abitui ai miei nuovi colori. Fa ...