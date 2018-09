NBA – Nowitzki stupito da Doncic | “qualità pazzesche! Più forte di me alla sua stessa età”

sportfair

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Dirkha esaltato le qualità del giovanegiudicandolo piùdella sua versione 19enne Lukaè uno dei prospetti più interessanti usciti dal Draft 2018. Il talentino sloveno è fra i principali candidati al titolo di ROY ed ha incassato già diversi elogi da colleghi e addetti ai lavori. L’ultimo ad esprimersi favorevolmente sué stato il compagno di squadra Dirkche lo ha addirittura giudicato piùdella sua versione 19enne: “oh si. Io sapevo un po’ tirare, ma non avevo assolutamente la visione di gioco, la sagacia e tutte le cose che lui porta sul campo. Solo il modo in cui legge i pick-and-roll… come fanno Chris Paul e quegli altri ragazzi… Sarà molto divertente da vedere, specialmente con un centro come DeAndre Jordan o come Dwight Powell che attacca il ferro. Sarà in grado di prendere alcune difese e semplicemente annullarle, ...