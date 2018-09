NBA – Nick Young sfida Gilbert Arenas in una gara da 3 punti | ‘Agent Zero’ segna 95

NBA London Game 2019 – Ecco quando saranno disponibili i biglietti per Wizards-Knicks : L’NBA ha reso nota la data dell’inizio ufficiale delle vendite per l’NBA London Game 2019: i tickets per la partita fra Washington Wizards e New York Knicks saranno disponibili dal 19 ottobre La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che i biglietti per l’NBA London Game 2019 tra Washington Wizards e New York Knicks saranno in vendita a partire da venerdì 19 ottobre (dalle 9:00) sul ...

NBA2k League : l'anello virtuale. Draft - premi e canestri e vincono pure i knicks : Sullo sfondo, i 200 milioni di persone che quotidianamente giocano in maniera competitiva, più quelli che seguono solo da spettatori il mondo degli sport elettronici. Al tutto va aggiunto che, come ...

NBA – Nick Young non ha dubbi : “LeBron James diventerà Presidente degli Stati Uniti d’America” : Curioso commento social di Nick Young: l’ex cestista dei Lakers prevede un futuro da Presidente degli Stati Uniti d’America per LeBron James La recente diatriba social fra LeBron James e Donald Trump, con il Presidente USA lanciatosi in un duro attacco al numero 23 dei Lakers, ha attirato l’attenzione di diverse personalità famose. Il commento più ‘originale’ è stato senza dubbio quello di Nick Young. L’ex cestista dei Lakers ha twittato: ...

Basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...

NBA – Coach Fizdale e il futuro dei New York Knicks : pronto un volo in Lettonia per parlare con Porzingis : Coach Fitzdale pronto a volare in Lettonia per un faccia a faccia con Kristaps Porzingis: l’allenatore dei Knicks vuole assiurarsi che il talento europeo si al centro del progetto newYorkese Dopo qualche stagione al di sotto dei risultati che una piazza come New York meriterebbe, i Knicks sembrano voler costruire qualcosa di importante per il loro futuro. Il merito è anche del neo Coach Fizdale che, fin dal suo arrivo nelle scorse ...

NBA Summer League : Ayton vince la prima con Bagley - Knox fa innamorare i Knicks : La Summer League di Las Vegas è lo scenario ideale per dare una prima occhiata ai rookie appena scelti al Draft ma senza caricarli di troppe aspettative. Tutto quello che viene fatto nel bene e nel ...