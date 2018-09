NBA London Game 2019 | quando e come comprare i biglietti per Knicks-Wizards

NBA London Game 2019 – Ecco quando saranno disponibili i biglietti per Wizards-Knicks : L’NBA ha reso nota la data dell’inizio ufficiale delle vendite per l’NBA London Game 2019: i tickets per la partita fra Washington Wizards e New York Knicks saranno disponibili dal 19 ottobre La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che i biglietti per l’NBA London Game 2019 tra Washington Wizards e New York Knicks saranno in vendita a partire da venerdì 19 ottobre (dalle 9:00) sul ...