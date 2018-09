NBA London Game 2019 – Ecco quando saranno disponibili i biglietti per Wizards-Knicks

sportfair

(Di mercoledì 12 settembre 2018) L’NBA ha reso nota la data dell’inizio ufficiale delle vendite per l’NBA: i tickets per la partita fra Washingtone New Yorkdal 19 ottobre La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che iper l’NBAtra Washingtone New Yorkin vendita a partire da venerdì 19 ottobre (dalle 9:00) sul sito www.axs.com/nbao tramite l’app della O2 Arena. La partita, che si giocherà alla O2 Arena giovedì 17 gennaio, sarà la nona partita di regular season NBA giocata a Londra in altrettanti anni. Prima dell’inizio della vendita libera dei, i fan NBA sono invitati a registrarsi sul sito NBA.com/per ottenere l’accesso ad un numero limitato dia partire da mercoledì 17 ottobre (dalle 9:00). Per i pacchetti VIP e Hospitality, gli ...