Nave Diciotti | minacce di morte per il procuratore che ha indagato su Matteo Salvini

Diciotti - bagarre al Senato. Lega : “Altro che scheletrini - buone condizioni sulla Nave”. E il Pd insorge : bagarre al Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso Diciotti. A scatenarla le parole del capogruppo leghista Massimiliano Romeo: “scheletrini che scappano dalla guerra? Una farsa”, ha provocato il senatore salviniano. Veementi le proteste dei senatori dem, tra tutti Davide Faraone e il capogruppo Andrea Marcucci. Ma Romeo ha continuato: “Pura fantasia l’ipotesi che il ...

Nave Diciotti - Conte : 'Le operazioni di sbarco spettavano a Malta' : La responsabilità delle operazioni di sbarco dei migranti soccorsi dalla Nave Diciotti "spettava a Malta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

Nave Diciotti - Conte : “Basta accoglienza indiscriminata. La responsabilità è dell’Unione Europea” : “Quello che è cambiato rispetto al passato è che l’Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all’Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

Nave Diciotti - fuggiti tutti i migranti : stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei Mondo Migliore di Rocca di Papa, i cento eritrei della Diciotti sembrano ormai svaniti come in un ricordo lontano. stanze vuote, corridoi liberi, gli ultimi tre hanno lasciato il centro venerdì alla ...

Nave Diciotti - altri 48 migranti fermati su pullman diretto a Ventimiglia. Baobab : “Li accompagnavamo alla Croce Rossa” : Un gruppo di 48 eritrei sbarcati in Italia dalla Nave Diciotti sono stati individuati dalla polizia a bordo di un pullman noleggiato dall’associazione Baobab Experience e diretti, hanno poi affermato i quattro operatori che li stavano accompagnando, al centro di accoglienza Campo Roja di Ventimiglia, gestito dalla Croce Rossa. Tutti i migranti a bordo vorrebbero raggiungere altri Paesi dell’Unione europea e la permanenza nel campo ...

Nave Diciotti - 55 migranti a Ventimiglia : Individuati al confine con la Francia oltre 50 cittadini eritrei, mentre ieri mattina è stato trovato in mare il corpo senza vita di un nordafricano

Migranti : inchiesta Diciotti - Procura Palermo chiede audizione comandante Nave : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo, presieduto dal giudice Fabio Pilato, che si occupa dell'inchiesta sulla nave Diciottio che vede indagato il ministro Matteo Salvini, potrebbe sentire entro i prossimi 90 giorni, il comandante della nave della Guardia costiera, il c

Nave Diciotti : Da oggi al lavoro il Tribunale dei ministri di Palermo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Da oggi al lavoro i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo che dovranno decidere le sorti dell'inchiesta a carico del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato nell'ambito della Nave Diciotti della Guardia co

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla Nave Diciotti : 'Non sono preoccupato', per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti, 'non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona aggravato. Il vicepremier legge lavviso in diretta Facebook : Matteo Salvini è indagato per il sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti. La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul ...

Nave Diciotti - Italia divisa sull’operato di Matteo Salvini : il 53% è contro di lui : Il 53% degli Italiani è in disaccordo con l'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla gestione del caso della Nave Diciotti. Favorevole al suo operato il 44%. Tra i leader politici quelli che godono di più fiducia sono Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e - al terzo posto - proprio Salvini.Continua a leggere