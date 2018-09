Nasce la nuova Retequattro | dalla cronaca alla fiction | “Polifonica e con il gusto di un

Nasce la nuova Retequattro : dalla cronaca alla fiction senza contrapporsi a nessuno : È nata la nuova Rete4. Il nuovo volto del canale Mediaset, come spiega il direttore Sebastiano Lombardi alla presentazione ufficiale, “Nasce dal progetto di rimettere in piedi una rete di piena identità”. Nessuna volontà di contrapporsi ad altri canali – il pensiero corre subito a La7 – ma la voglia di “abbracciare tutte le declinazioni della realtà: dalla cronaca alla fiction. Hanno ironizzato sul fatto che ...

Partito Gay - Nasce la nuova forza politica del mondo omosessuale : il sondaggio - quanti voti vale : Il panorama politico italiano si prepara a un nuovo terremoto con la nascita del 'Partito Gay' , nuova forza politica che promette di dare voce al mondo degli attivisti Lgbt. L'annuncio, riporta il Tempo , arriva dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo , che ha già messo nero su bianco tutti i documenti necessari, a partire dal simbolo ...

Vasco Rossi : "Come Nasce una scaletta perfetta" / Una nuova canzone a novembre e quattro concerti a San Siro : Vasco Rossi ha incontrato alcuni membri del suo fan club ufficiale e ha svelato in anteprima alcune novità sui suoi pRossimi progetti. Nei pRossimi mesi, infatti, uscirà il suo... (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:57:00 GMT)

L'olio usato per la frittura diventa risorsa : così Nasce una nuova bioplastica : Bio-on, quotata all'Aim su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, ...

Nasce una nuova canzone dedicata a Modena : Gli autori David Clerc e Stefano Solieri hanno composto parole e musica racchiuse in un inno per la città

"Ora il Pd si sciolga per far Nascere la lista Nuova Europa". L'appello di Massimo Cacciari : «La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». E per battere i nazionalisti alle elezioni del 2019 occorre rompere ?con il passato. Perché la vecchia Ue è finita ?per i suoi tradimenti. La proposta del filosofo

Bio - On - Nasce nuova business unit Fashion Development Material : Teleborsa, - Bio - On, azienda attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta oggi 3 settembre la nuova business unit Fashion Development Material , FDM , specializzata nello sviluppo ...

Bioplastica - Bio-on : Nasce nuova business unit dedicata ai materiali per la moda e il settore del lusso : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della Bioplastica di alta qualità, presenta oggi la nuova business unit Fashion Development Material (FDM) specializzata nello sviluppo di nuovi materiali ad alta tecnologia destinati all’industria della moda e del lusso, basati sulla Bioplastica Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. L’obiettivo è identificare processi, tecnologie e brevetti per produrre ...

Cultura - Nasce una nuova fondazione l'arte tessile : ...per la fondazione che avrà anche il compito di proiettare le eccellenze dell'Italia del tessile votato all'arte in chiave internazionale dialogando con eventi musei e istituzioni in tutto il mondo. ...