Nasa | in futuro si va verso razzi sponsorizzati e pubblicità a bordo

meteoweb.eu

: RT @Scientific_Dire: Presentato @LunarCity a #Venezia75 docufilm di #AlessandraBonavina prodotto da Omnia Gold Studios Production in collab… - FraCaltagirone : RT @Scientific_Dire: Presentato @LunarCity a #Venezia75 docufilm di #AlessandraBonavina prodotto da Omnia Gold Studios Production in collab… - ElleLucrezia : RT @Scientific_Dire: Presentato @LunarCity a #Venezia75 docufilm di #AlessandraBonavina prodotto da Omnia Gold Studios Production in collab… - Diregiovani : RT @Scientific_Dire: Presentato @LunarCity a #Venezia75 docufilm di #AlessandraBonavina prodotto da Omnia Gold Studios Production in collab… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ildellapotrebbe essere fatto di navicelle spaziali con i loghi dei marchi e spot girati adella stazione spaziale internazionale. L’agenzia spaziale statunitense sta discutendo se allentare o meno i propri lacci per consentire alle aziende di contribuire alle missioni. La proposta arriva dal suo amministratore Jim Bridenstine. L’idea è quella di far pagare le aziende per vedere il proprio marchio decollarelo spazio. Come fanno oggi gli sponsor delle auto di Formula 1, anche se in pista e non in orbita terrestre. L’altro canale di introiti potrebbe essere il cosiddetto “product placement”. Si tratta di unaindiretta, spesso usata al cinema: non e’ uno spot dichiarato, ma il protagonista della scena, ad esempio, beve una bevanda, passa davanti a un’insegna o mangia un snack dalla confezione riconoscibile. Lo ...