Napoli | Ancelotti può sorridere | anche Younes vicino al rientro

Napoli - Ounas ci ripensa : “In estate volevo andarmene - sono rimasto per Ancelotti” : È stato l’acquisto scommessa della sessione di mercato estiva del 2017 del Napoli, l’uomo che avrebbe dovuto ravvivare l’attacco dei partenopei nei momenti di stanchezza dei titolari o a partita in corso. In realtà Adam Ounas l’anno scorso ha visto il campo poco e niente, ritenuto da Sarri come un semplice rincalzo di Callejon, uno degli intoccabili per l’attuale allenatore del Chelsea. Così in estate la ...

Napoli - Ounas : "Sono rimasto per Ancelotti. Psg? Al San Paolo non è facile per nessuno" : Adam Ounas, 21 anni. GETTY Doppia seduta di allenamento oggi a Castel Volturno, dove stanno rientrando alla spicciolata i tanti nazionali sparsi in giro per il mondo, tra i quali Hamsik e Koulibaly. Ancelotti, però, avrà poco tempo per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina, visto che il gruppo sarà al completo soltanto da giovedì. fiducia e testa ...

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio nuovo in due anni. Insigne? Via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Napoli - Callejon dimentica la panchina di Genova : telefonata di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena che riguarda Carlo Ancelotti e Josè Maria Callejon : 'Tra le prime telefonate fatte da Carlo Ancelotti, ai giocatori, subito dopo aver firmato l'accordo con il Napoli , c'è ...

Napoli - ag. Chiriches : 'Una società italiana lo voleva - ma per Ancelotti è importante' : Paolo Conti, agente del difensore del Napoli Vlad Chiriches , ha parlato del suo assistito ai microfoni di Telekom Sport : ' Aveva ricevuto una offerta da quindici milioni di euro , ma l'allenatore Carlo Ancelotti non ha voluto dare l'ok alla cessione . Non era il Fenerbahce il club dell'offerta, ma una società ...

Napoli : scelto da Sarri - Verdi fatica con Ancelotti : Ora però, come scrive la Gazzetta dello Sport , va inserito in un contesto e in un calcio nuovo e diverso da quello che, ad esempio, praticava la squadra di Sarri , che di Verdi è stato mentore ad ...

Napoli - Ancelotti pensa al passaggio al 4-2-3-1 : Il modulo utilizzato finora solo nei momenti critici potrebbe soppiantare a breve il 4-3-3 orfano di Jorginho, che ha lasciato un vuoto: male Hamsik e Diawara, rispunta Lobotka

Napoli - Sarri e i retroscena di un addio amarissimo : 'ho saputo dalla tv dell'arrivo di Ancelotti...' : Ho studiato inglese trent'anni fa quando lavoravo in banca, poi ho smesso per i successivi ventinove: dunque non è stato facilissimo il primo approccio con il nuovo mondo '. Foto Fabio Sasso/LaPresse ...

Napoli - Sarri e i retroscena di un addio amarissimo : “ho saputo dalla tv dell’arrivo di Ancelotti…” : L’allenatore del Chelsea è tornato a parlare del suo addio al Napoli, svelando alcuni retroscena finora mai venuti a galla Quattro vittorie in altrettante gare, è cominciata come meglio non potrebbe l’avventura di Maurizio Sarri alla guida del Chelsea. L’allenatore toscano è riuscito a fare subito breccia nel cuore dei blues, mettendo subito in pratica le proprie idee tattiche. AFP/LaPresse L’addio all’Italia ...

Napoli - Hamsik svela i motivi dell’esclusione di Genova : “Ancelotti mi ha chiamato e…” : Il centrocampista del Napoli ha commentato la panchina di Genova, svelando il colloquio avuto con Ancelotti prima del match “È stata una scelta di Ancelotti. Prima della gara con la Sampdoria mi ha chiamato e mi ha detto che ci sarebbero state delle modifiche e mi sono trovato tra i sostituti“. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, spiega così la panchina nell’ultima gara di campionato contro la Samp persa per ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Qui grazie ad Ancelotti - aspetto con ansia il debutto” : “Perché ho scelto il Napoli? In primis perché mi volevano, poi perché mi piaceva il progetto e sia Albiol che Callejon mi hanno parlato benissimo della città; inoltre Ancelotti è stato decisivo, mi ha trasmesso sin da subito grande fiducia. Ora non vedo l’ora di debuttare in azzurro, cosa a cui tengo da morire. Ho avuto la sfortuna di farmi male, ma non ho perso il buonumore e ora sono pronto. Sarà il mister decidere quando e ...

Fabian : 'Ho voglia di giocare - Ancelotti decisivo per accettare Napoli' : Fabian Ruiz , centrocampista del Napoli , ha parlato alla Gazzetta dello Sport . 'Non ho ancora avuto il privilegio di debuttare col Napoli, cosa a cui tengo da morire, però intanto c'è questa partita con la nazionale che può darci la qualificazione. Un ottimo antipasto'. ...

Napoli - l’ex allenatore Bianchi : “Ancelotti non ha la bacchetta magica - serve tempo” : L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è stato ospite ai microfoni di Radio Marte e ha detto la sua sull’inizio dell’era Ancelotti: “E’ giusto lasciare lavorare con tranquillita’ Ancelotti che ha in mano una macchina nuova che non conosce e non si puo’ pensare abbia la bacchetta magica. Ancelotti ha grande valore e saprà mettere le mani sul Napoli. E’ appena iniziata la corsa a tappe ...