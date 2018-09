Muore in un incidente a Eboli a poche ore di distanza dal figlio La donna tornava dalla

Incidente in moto vicino al centro commerciale : Federico Muore a 23 anni : Lo schianto tremendo è avvenuto intorno alle 20.30 nei pressi di Etnapolis, nel catanese. Per la giovane vittima non c'è...

Pontedera - incidente mortale : Muore 40enne dipendente della Piaggio - Ultime Notizie Flash : A Pontedera in un incidente mortale ha perso la vita un uomo di 40 anni, dipendente della Piaggio e residente a Pisa

Incidente a Sassari : 57enne precipita da parete rocciosa e Muore : Incidente in provincia di Sassari nel tardo pomeriggio di ieri: un 57enne, appassionato di climbing, è caduto da una parete rocciosa per circa 30 metri. L’impatto gli è stato fatale. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Sassari. L'articolo Incidente a Sassari: 57enne precipita da parete rocciosa e muore sembra essere il primo su Meteo Web.

“Mi manchi!”. Incidente stradale - Muore un giovane 27enne. Lutto nel mondo del calcio. Il dolore degli amici : Lutto nel mondo del calcio. Drammatico l’epilogo di un Incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un Incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell’impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere ...

Siracusa Calcio - tragedia : il team manager Artale Muore in un incidente stradale : Una terribile tragedia ha sconvolto oggi il Siracusa Calcio, formazione di Serie C. In un incidente stradale avvenuto all'alba ha perso la vita Davide Artale, 27 anni, team manager del Siracusa. ...

Calabria - 25enne Muore in un tragico incidente stradale : Si continua a morire sulle strade calabresi. Un giovane ragazzo di soli 25 anni ha infatti perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Cosenza. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause tutte da accertare, si è scontrato contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Il conducente dall'auto è stato trasferito in ospedale, in stato di choc ...

Siracusa Calcio - incidente stradale : Muore team manager Davide Artale - ferito portiere Gomis : Il team manager del Siracusa Calcio, il 27enne Davide Artale, è morto la notte scorsa in un incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa. Nell'impatto è rimasto ferito ...

Muore membro staff Siracusa in incidente - ferito portiere : Siracusa - Dramma in casa Siracusa : il 27enne Davide Artale , membro dello staff del club azzurro, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani sulla SP 12 tra Cassibile e Floridia. E' ...

Grave incidente sulla Vittoria Scoglitti : Muore Angelo Di Falco : Grave incidente stradale stamattina intorno alle ore 5,25 sulla Sp 17, la Vittoria Scoglitti. A perdere la vita e' stato il 24enne Angelo Di Falco.

Avezzano - Martina Muore in un incidente con la madre : la 29enne doveva sposarsi a breve : Il dramma Avezzano, lungo l'ex superstrada del Liri. Nello scontro tra due auto sono morte mamma mamma e figlia di Capistrello. Martina e Stefano avevano stabilito le nozze, che sarebbero state celebrate a breve.Continua a leggere

Tragedia in vacanza : turista italiano Muore in un incidente : Sebastien Giordani ha perso la vita insieme a tre donne spagnole nello schianto che ha coinvolto un camion e il minibus su...

Incidente mortale - travolto in bici : Muore 13enne. Dove è successo : Il periodo estivo continua a mietere vittime su strade. Lasciato alle spalle agosto con un bilancio ‘spaventoso’ circa gli incidenti mortali, anche il nono mese dell’anno – settembre – si apre con tragiche notizie in arrivo dalle carreggiate italiane. E a perdere la vita sono anche giovanissimi. Come un ragazzino di 13 anni che, nel pomeriggio di ieri, domenica 2 settembre 2018, intorno alle ore 15:30, è stato ...

Incidente a Lallio - investiti mentre attraversano : il figlio Muore - il padre è gravissimo : Il figlio morto e il padre in condizioni gravissime: è il bilancio dell'Incidente avvenuto stamattina a Lallio. Intorno alle 9.30 i due uomini di Almenno San Salvatore, di 24 e 64 anni, stavano ...

Scatta foto del suo primo giorno di scuola - Muore a 9 anni in un incidente 10 minuti dopo : La piccola aveva deciso di farsi fotografare con un cartello in mano per festeggiare il rientro in classe dopo le vacanze ma a scuola non è mai più arrivata perché pochi minuti dopo, lungo il tragitto, è rimasta vittima di un terribile incidente stradale che le è costato la vita.Continua a leggere