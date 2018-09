Municipio IV Move the museum a villa Farinacci

romadailynews

(Di mercoledì 12 settembre 2018)the– When Water Touches the Ground – Festival di arti visive, performative e multimediali dedicato a curatori, artisti e performer under 35 –22 – 30 settembre 2018THE! When Water Touches the Ground è un festival di arti visive, performative e multimediali dedicato a curatori, artisti e collettivi under 35. Si svolgerà dal 22 al 30 settembre 2018 a Roma ache, per la prima volta, viene restituita alla fruizione della cittadinanza, nell’area del Parco Petroselli, in viale Rousseau n.90. Il festival è finanziato del bando SIAE S’Illumina – Bando 1 “Periferie urbane”, vinto dal MAXXI insieme all’Associazione Culturale Roerso Mondo e ZIP_Zone di IntersezionePositiva. Obiettivo del Festival è quello di dare visibilità e attivare la creatività territoriale, mettendo in relazione le diverse ...