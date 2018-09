MotoGp Ducati | Pirro | «Ho fatto un po' fatica in gara »

MotoGp - clamoroso scenario in casa Ducati : e se Lorenzo avesse favorito Marquez a Misano? : La caduta dello spagnolo nel finale del Gp di Misano lascia spazio a varie interpretazioni: a pensar male si fa peccato, ma a volte… Sei gare alla fine del Mondiale di MotoGp, sei appuntamenti da vivere tutti d’un fiato che decideranno il nuovo campione del mondo. I pronostici sono tutti a favore di Marc Marquez, il gap di 67 punti che separa lo spagnolo da Dovizioso fa dormire sonni tranquilli al pilota della Honda, che dovrà ...

MotoGp – Scintille in casa Ducati - Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo : “me ne sbatto - ma se parlo…” : Il pilota della Ducati non ha nascosto nel post gara alcune frecciatine nei confronti del compagno di squadra Lorenzo Una vittoria da urlo, nel vero senso della parola, dal momento che Andrea Dovizioso ha alzato il livello dei decibel all’interno del suo casco per tutto l’ultimo giro del Gp di Misano. Alessandro La Rocca/LaPresse Un trionfo che qui mancava dal 2007 alla Ducati, riuscita a mettersi davanti a tutti con il ...

MotoGp - dalla caduta di Lorenzo al suo possibile ritorno in Ducati : le parole di Gigi Dall’Igna a riguardo : dalla caduta di Lorenzo al futuro del suo team: le impressioni del Direttore Generale della Ducati Corse Gigi Dall’Igna Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto a Marc ...

MotoGp - GP Misano 2018. Paolo Ciabatti : 'Non escludiamo un ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati' : I buoni risultati di Lorenzo in questa seconda metà di stagione stanno esaltando i tifosi, che sognano un suo ritorno in Ducati. I più audaci immaginano addirittura una sua possibile rescissione dal ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - non è escluso un ritorno di fiamma - Domenicali ottimista : “il futuro non ha scadenza” : Domenicali commenta l’addio di Jorge Lorenzo e le recenti dichiarazioni d’amore alla Ducati e a tutto il team di Borgo Panigale Momento roseo in Ducati per Jorge Lorenzo: dopo la pole position di Silverstone, dove poi non si è corso il Gp della Gran Bretagna, il maiorchino ha conquistato la prima casella in griglia di partenza anche a Misano, dove oggi partirà davanti a tutti nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo ...

MotoGp - GP Misano. Jorge Lorenzo : 'Peccato lasciare Ducati - è un team incredibile' : Pole capolavoro per Jorge Lorenzo, che grazie al tempo di 1'31"629 ha firmato il nuovo record della pista di Misano. "Ho spinto da subito, ero molto convinto" - ha spiegato lo spagnolo - "Tagliare la ...