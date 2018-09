Moto contro camion a Sanfré | morto centauro 63enne del paese vicino Bra

Scontro frontale auto-Moto sul rettilineo : muore un 36enne : Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale a Faenza poco prima delle 9 di stamani, 12 settembre. Originario della provincia di Bologna, il 36enne era in sella a una motocicletta e percorreva ...

Scontro tra Moto e suv sulla statale 275. Grave 27enne - : Un nuovo incidente macchia le strade del Salento. Intorno alle 17.30, un terribile Scontro si è verificato sulla strada statale 275 , all'altezza del Mercatino dell'Usato di Surano. Appena oltre il ...

Elena Aubry - 26enne morta dopo caduta in Moto/ Buche sotto accusa : “Moto fuori controllo per gli sbalzi” : Elena Aubry, 26enne morta dopo caduta in moto: Buche sotto accusa. “moto fuori controllo per gli sbalzi”, l'ipotesi della Procura che ha chiesto ricostruzione tridimensionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Tragico schianto in Moto contro guardrail : Federico muore a 24 anni : Il giovane centauro Federico Del Popolo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra e scivolando infine tra i paletti in lamiera del guard rail che non gli hanno lasciato scampo.Continua a leggere

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Moto2 - FIM contro Fenati : «Le conseguenze potevano essere drammatiche» : TORINO - Romano Fenati è sempre più solo, visto che è stato abbandonato anche dalla Federazione Italiana Motociclismo che ha stigmatizzato il suo folle gesto attraverso un comunicato del proprio ...

Moto2 – Dal folle gesto in pista all’incontro con Fenati - il racconto shock di Manzi : “ha esultato quando sono caduto” : Le parole di Stefano Manzi dopo la terribile domenica di gara a Misano e il folle gesto di Romano Fenati Una grandissima festa, ieri a Misano, per le tre vittorie tutte italiane in Moto3, Moto2 e MotoGp, rispettivamente con Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso. Non sono mancati però gli episodi spiacevoli: durante la gara di Moto2 Romano Fenati ha commesso un gesto folle e incosciente, tirando la leva del freno di Stefano Manzi, suo futuro ...

Perde il controllo della Moto a Lierna Morto un uomo di 51 anni di Sirone : Due gravi incidenti, uno dall'esito purtroppo mortale, si sono verificati in mattinata nella nostra provincia: un uomo di 51 anni di Sirone ha perso la vita a Lierna mentre un 52enne è in gravi ...

Bellusco - auto contro Moto : grave 18enne portato in elicottero al Niguarda : Bellusco , Monza Brianza, , 9 settembre 2018 - E' in gravi condizioni il motociclista di 18 anni coinvolto oggi, verso le 15.30, in un incidente con un'auto in corso Alpi a Bellusco , nell'est Brianza.

Moto2 – Fenati tira la leva del freno a Manzi - le dure parole di Stefano : “se non lo incontro sto bene lo stesso” : Stefano Manzi commenta il folle gesto di Romano Fenati: le parole del giovane pilota italiano, futuro compagno di squadra del 22enne di Ascoli Piceno Un episodio davvero spiacevole, oggi, durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo un contatto di gara con Stefano Manzi, Romano Fenati gli si è accostato, tirandogli la leva del freno e, dunque, mettendolo seriamente in pericolo (QUI IL VIDEO). Fenati è stato ...

Moto2 - Romano Fenati squalificato per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi : Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso ...

Caduta Jorge Lorenzo/ Video MotoGp Misano : al penultimo giro perde controllo della Ducati - Marquez "ringrazia" : Caduta Jorge Lorenzo, Video MotoGp Misano: al penultimo giro perde il controllo della Ducati e Marquez "ringrazia" salendo al secondo posto. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:07:00 GMT)