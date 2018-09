gazzetta

: Moscon: “Ho il fuoco dentro, vincere subito per zittire tutti” - FanClubMoscon : Moscon: “Ho il fuoco dentro, vincere subito per zittire tutti” - DrinhoAle : RT @Gazzetta_it: Le verità di @GianniMoscon: “Ho il fuoco dentro, spacco il mondo e vinco così zittisco tutti” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Le verità di @GianniMoscon: “Ho il fuoco dentro, spacco il mondo e vinco così zittisco tutti” -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Afp Gianni, ha voglia di spaccare il mondo? 'Sì. Ma le dirò che all'accaduto… non ci sto pensando più. Non me ne frega niente, neppure di quello che dicono. Hanno continuato a buttarmi m&...