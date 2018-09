Morti torrente | 7 informazioni garanzia

Calabria - tragedia del Raganello : 7 indagati per i 10 Morti nel torrente : Ci sono sette indagati per la morte dei dieci escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello nelle gole del parco del Pollino, in Calabria, il 20 agosto 2018. Lo ha fatto sapere il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla: “Doveroso stringere i tempi ed accelerare, per le vittime e per i feriti”.Continua a leggere

Torrente killer in Calabria - sette indagati per i dieci Morti : Tragedia nel Torrente Raganello, ci sono sette indagati per la morte di 10 persone il pomeriggio del 20 agosto in provincia di Cosenza mentre erano impegnate in escursioni nelle gole della fiumara...

Morti in torrente : sequestrata area nel comune di Civita : A disporre il provvedimento è stato il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, che ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio

TORRENTE RAGANELLO - 10 Morti NELLA TRAGEDIA/ Parco Pollino - ultime notizie : Borrelli “ignorata allerta gialla” : TRAGEDIA Parco del Pollino, piena TORRENTE RAGANELLO fa 10 MORTI: i nomi e le ultime notizie. Borrelli (Protezione Civile) a Civita: "strage evitabile, allerta gialla è stata ignorata"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Morti in torrente - in Italia 10 eventi in 30 anni : I torrenti ingrossati da piogge estive violente, improvvise e quasi impossibili da prevedere hanno provocato, negli ultimi 30 anni in Italia, almeno 23 vittime in 10 gravi eventi, simili a quello che ...

Morti in torrente : Papa - vicino a vittime e a famiglie : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 22 AGO - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove ...

Morti in torrente - vicinanza del Papa : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la ...

Cosenza - escursionisti travolti da un torrente in piena : dieci Morti e undici feriti | Foto e video : Dopo una notte di ricerche i soccorritori hanno rintracciato tre dispersi: stanno tutti bene. Una delle persone recuperate è deceduta all'ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altri 11 i feriti ricoverati, sei dei quali in gravi condizioni.

Torrente in piena - 10 Morti : AdnKronos, - Sono stati trovati sani e salvi i tre giovani dati inizialmente per dispersi nella tragedia avvenuta ieri nelle gole del Torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di ...

Calabria - tragedia nel canyon del torrente Raganello : i Morti sono dieci - salvi tre ragazzi : sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello, in ...

10 vittime per la piena nelle gole del torrente. Min.Costa : 'stanchi di piangere i Morti' : La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta meteo -

Travolti dal torrente Raganello in piena : dieci Morti | : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti

Cosenza - escursionisti travolti da un torrente in piena : dieci Morti e undici feriti | Video : Dopo una notte di ricerche i soccorritori hanno rintracciato tre dispersi: stanno tutti bene. Una delle persone recuperate è deceduta all'ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altri 11 i feriti ricoverati, sei dei quali in gravi condizioni.