Morire su un motorino per 20 euro…

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Qualche giorno fa, nel silenzio della politica, si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro.Un giovane di 29 anni, a Pisa, la mia città, è morto schiantandosi con il suo, al secondo giorno di prova per una piccola azienda di ristorazione, per i quali consegnava cibo a domicilio attraverso lo stesso pub o tramite un sito terzo.Maurizio Cammillini, questo il nome del giovane, avrebbe fatto qualunque cosa pur di pagarsi l'affitto di casa ed evitare di pesare sulla famiglia o sulla rete di amici che aveva. Secondo i racconti della sorella, "qualunque cosa e a qualunque costo". Il manifesto drammatico di un'intera generazione, più che la condizione di Maurizio, che non poteva permettersi nemmeno un minuto di ritardo fra una consegna e l'altra, pena il posto di lavoro tanto desiderato.È quello che accade e che vivono ogni giorno milioni di giovani ...