Mondiali di Plovdiv | l' ammiraglia azzurra vola in finale

Canottaggio – Mondiali di Plovdiv - l’otto azzurro stacca il pass per la finale : L’equipaggio azzurro chiude al secondo posto la batteria alle spalle della Germania campione del mondo uscente, staccando il pass per la finale L’otto azzurro, dopo i Mondiali di Sarasota 2017, torna nuovamente in finale chiudendo al secondo posto la batteria alle spalle della Germania campione del mondo uscente. Un risultato sintetizzato dalle parole di Giovanni Abagnale, la medaglia di bronzo dei Giochi di Rio 2016, approdato ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : Stefano Oppo e Pietro Ruta in semifinale nel doppio pl - il vento fa rinviare le altre gare : In una difficile sessione pomeridiana ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, si sono completati soltanto i quarti di finale del doppio pesi leggeri maschile: i nostri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno centrato il passaggio alle semifinali. Il forte vento ha impedito lo svolgimento dei ripescaggi del doppio senior maschile e dei quarti del due senza e del singolo seniores maschili. Nei quarti di finale della specialità ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : l’ammiraglia azzurra vola in finale! Fuori doppio e singolo femminili : Quarta giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria stamane erano impegnati sette equipaggi azzurri. Buone notizie dall’ammiraglia azzurra: l’otto senior maschile va direttamente in finale, mentre non passano lo scoglio dei ripescaggi doppio e singolo senior femminile. I due senza pesi leggeri vincono le test race, infine nel paraCanottaggio il singolo PR1 femminile dovrà passare per i ...

Mondiali Assoluti Canottaggio : terza giornata di gare a Plovdiv : Canottaggio, Mondiali Assoluti. Disputata la terza giornata di gare terza giornate di gare ai Mondiali Assoluti di Plovdiv, con l’Italia che passa il turno in altre due specialità. Fabrizio Caselli conclude al secondo posto la batteria del singolo PR1 maschile, alle spalle del quotato equipaggio ucraino che domina la qualifica, e accede così alla semifinale. Passaggio al turno successivo anche per Chiara Ondoli, Stefania Gobbi, ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : il quattro di coppia senior femminile va in semifinale. Bene Fabrizio Caselli nel singolo PR1 : Terza giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi erano impegnati due equipaggi azzurri. Obiettivo semifinale centrato sia dal quattro di coppia senior femminile che dal singolo PR1 maschile: ad oggi l’Italia conta due equipaggi in finale, sette in semifinale, tre ai quarti e sei ai recuperi, mentre quattro devono ancora fare il loro esordio in gara. Per quanto riguarda i ripescaggi del ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : avanti i doppi pesi leggeri ed il quattro senza maschile. Rimandati i quattro di coppia : Proseguono i Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella sessione pomeridiana sono andate in scena le batterie di cinque specialità olimpiche. Discreto il bilancio azzurro, con tre imbarcazioni che passano il turno, due in semifinale ed una ai quarti, mentre due dovranno passare dai ripescaggi. Nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini sono seconde nella prima batteria in 6’54″91 e vanno in ...

Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio - domani il via a Plovdiv : Italia presente in 24 specialità : Oggi pomeriggio, alle 18.30 (le 17.30 in Italia) è in programma la cerimonia di apertura della manifestazione domani, domenica 9 settembre, a partire dalle 9.30 ora locale (le 8.30 in Italia) prenderanno il via a Plovdiv (Bulgaria) i Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio (senior, pesi leggeri, pararowing). Le gare si disputeranno sul bacino remiero del Maritza River a Plovdiv e andranno avanti fino a domenica 16 settembre. Il ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sui Mondiali di Canottaggio, che andranno in scena a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di Caileigh Filmer e Hillary Janssens ed agli USA di Victoria Opitz e Gia Doonan. La Romania ha ...

Mondiali : scelti gli equipaggi azzurri per la sfida iridata di Plovdiv : A dodici giorni dall'inizio del Campionato del Mondo Assoluto di canottaggio, in programma dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, in Bulgaria, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato la delegazione che rappresenterà l'Italia durante l'...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Carlo Tacchini d’argento nel C1 1000 metri : Arriva la prima medaglia a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri ai Mondiali junior/under 23 di Canoa velocità: Carlo Tacchini nel C1 1000 metri maschile under 23 chiude in seconda posizione, beffato nel finale dal tedesco Conrad-Robin Scheibner, che lo supera, piuttosto nettamente, negli ultimi 250 metri. Carlo Tacchini chiude in 4’09″624, battuto dall’atleta teutonico che, dopo essere stato alle spalle dell’azzurro ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Tacchini e Di Liberto in grande spolvero : Iniziano bene a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri i Mondiali junior/under 23 di Canoa velocità: hanno vinto le rispettive batterie Carlo Tacchini nel C1 1000 metri e Domenico Andrea Di Liberto nel K1 200 metri. Il primo è passato direttamente in finale, mentre il secondo si è qualificato alle semifinali. Carlo Tacchini chiude in 3’56″782 e precede il russo Chebotar ed il lituano Korobov, e domani alle ore 16.00 scenderà in ...