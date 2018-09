Mondiali 2018 | Gabriele Moroni in semifinale nel boulder | Kruder e Narasaki dominano la

Volley - Mondiali 2018 : Brasile e Polonia vittoriose su Egitto e Cuba - Campioni Olimpici e Mondiali con qualche ombra : Due partite nella serata bulgara ai Mondiali 2018 di Volley maschile con la discesa in campo di Brasile e Polonia. Campioni Olimpici e Campioni del Mondo vittoriosi ma senza impressionare più di tanto. Brasile-Egitto 3-0 (25-17; 25-22; 25-20), Pool B a Ruse Doveva essere una partita semplice per i Campioni Olimpici e il risultato parla chiaro ma i Faraoni hanno sempre tenuto il campo fino al secondo time-out tecnico nei vari set, poi i ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Russia facile sull’Australia - ora tocca a Brasile e Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (mercoledì 12 settembre). Oggi si inizia a fare sul serio dopo l’antipasto di domenica con gli anticipi vinti da Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia: 10 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse e inizia davvero la rassegna iridata. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 13.00 e fino alla seconda serata: una vera e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - finalmente si gioca! Azzurri in campo - sfida pirotecnica al Belgio di Anastasi : finalmente si ritorna in campo, l’attesa stava diventando spasmodica, quattro giorni senza giocare sono decisamente troppi e il pubblico non vedeva l’ora di rivivere una notte di passione con la proprio Nazionale. Ora ci siamo: domani sera (ore 21.15) l’Italia sfiderà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo l’esordio vincente contro il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, i ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia a valanga sull’Australia - la Slovenia soffre la Dominicana - Canada e Iran promosse : Si sono giocate quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile e lo spettacolo non è mai mancato anche se gli incontri si sono risolti abbastanza rapidamente confermando i pronostici della vigilia. Russia vs AUSTRALIA 3-0 (25-21; 25-20; 25-16) – Pool C, a Bari Tutto molto facile per i Campioni d’Europa che surclassano l’Australia al PalaFlorio di Bari e incominciano al meglio la Pool C che stasera ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Gabriele Moroni in semifinale nel boulder - Kruder e Narasaki guidano le qualifiche : Giornata riservata totalmente alle qualificazioni del boulder maschile ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020: in palio venti posti per le semifinali in programma sabato prima dell’atto conclusivo. A Innsbruck (Austria) si sono subito messi in luce i due grandi favoriti della vigilia: lo sloveno Jernej Kruder (4T5z 6 8) e il giapponese Tomoa Narasaki (5T5z 9 9), dopo aver battagliato per ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Baldassarri e Agiurgiuculese in testa col nastro in qualifica! Dominio Russia alle clavette : L’Italia continua a incantare ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Alexandra Agiurgiuculese alla palla, le azzurre fanno ancora la differenza nella terza giornata di qualificazioni e chiudono al comando la classifica con il nastro. Milena Baldassarri, ieri quarta alla palla, ha eseguito un ottimo esercizio e occupa la prima posizione (17.800) precedendo di due decimi proprio la ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : Stefano Oppo e Pietro Ruta in semifinale nel doppio pl - il vento fa rinviare le altre gare : In una difficile sessione pomeridiana ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, si sono completati soltanto i quarti di finale del doppio pesi leggeri maschile: i nostri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno centrato il passaggio alle semifinali. Il forte vento ha impedito lo svolgimento dei ripescaggi del doppio senior maschile e dei quarti del due senza e del singolo seniores maschili. Nei quarti di finale della specialità ...