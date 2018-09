Modi dei media per cavarsela. Così Civil insegue l'idea del lettore-padrone : Roma . L'industria editoriale italiana sembra più concentrata a cercare di recuperare da Facebook e Google una porzione dei profitti che questi ottengono grazie alla diffusione dei contenuti generati ...

Divorzio : in Senato una proposta di Modifica su affidamento e mantenimento dei figli : L'attuale normativa in tema di Divorzio rischia di subire una modifica, a seguito della presentazione di un disegno di legge da parte del leghista Simone Pillon. La proposta presentata al Senato si ispira al principio della "bigenitorialità perfetta", puntando a riscrivere la normativa del 2006 in tema di affido condiviso dei figli in caso di separazione e Divorzio. Ddl Pillon: cosa prevede la proposta I punti fondamentali del disegno di legge ...

Le vie dei tesori a Modica - Ragusa e Scicli : festival del museo diffuso : Le vie dei tesori, il festival che trasforma le citta' in un unico museo diffuso arriva a Modica, Ragusa e Scicli. Dopo Messina, Caltanissetta.

Migranti - la mossa della Difesa per Modificare la missione Sophia : rotazione dei porti : Una strategia comune per cambiare le regole di ingaggio per i salvataggi in mare dei Migranti effettuati da unità navali impegnate nella missione europea Sophia e anche per l'individuazione dei porti ...

Modica - intervento dei pompieri per un incendio causato da un fulmine : Un violento acquazzone, accompagnato da tuoni e fulmini, si è abbattuto questa mattina sul litorale del territorio ibleo, interessando particolarmente Marina di Modica, Sampieri e Cava D'Aliga. E' ...

Assad e Aoun discutono mezzi e Modi per il ritorno dei rifugiati siriani dal Libano : La controversa questione dei rapporti commerciali e diplomatici fra Libano e Siria è oggetto da tempo di discussioni e aspre polemiche fra la leadership politica e governativa di Beirut. L'attuale ...

FIFA 19 Ultimate Team : l'Intesa Modificherà le statistiche dei giocatori? : Chi tra i nostri lettori può definirsi un veterano di Ultimate Team conoscerà bene il funzionamento dell'Intesa, un meccanismo che permette ai calciatori della nostra rosa con particolari affinità di rendere meglio sul rettangolo di gioco.Questa dinamica è cruciale per il risultato dei match di Ultimate Team, e nonostante questo EA Sports non ha mai rivelato in termini numerici l'impatto che l'Intesa ha sulle statistiche dei giocatori. Stando a ...

Temptation - il post di Giampaolo per Martina dopo l'addio : «Finita nel peggiore dei Modi». Lei risponde : «Eravamo alla fine» : Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo ...

Differenziata Modica : promossa carta dei Modicani : La carta conferita in Differenziata a Modica sara' spedita verso le cartiere che la riutilizzeranno. E' arrivata la comunicazione della Comieco.

Modica - lavori in corso al Castello dei Conti : Al via nelle prossime settimane al Castello dei Conti dei lavori che riguarderanno diverse aree dell'antico maniero. Sara' aperto dalle 9 alle 20.

Salute : Fondazione Foresta - l’inquinamento Modifica mascolinità e fertilità dei giovani : L’ambiente si sta progressivamente arricchendo di prodotti inquinanti, principalmente di residui chimici, della plastica e dei suoi prodotti di degradazione, ai quali l’uomo e gli animali possono essere esposti attraverso l’alimentazione, le acque e il contatto stesso. Queste sostanze definite “interferenti endocrini”, possono alterare l’equilibrio e la funzione degli ormoni interagendo o interferendo con la normale funzione ormonale e portando ...

