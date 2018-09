arezzoweb

: Moda: Bonomi settore e Milano non devono uscire da radar governo - #Moda: #Bonomi #settore #Milano - zazoomnews : Moda: Bonomi settore e Milano non devono uscire da radar governo - #Moda: #Bonomi #settore #Milano -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) 'La, e anche, non possono e nondaidella politica per l'importanza che rivestono per l'economia. Ma anche per la visibilità e la reputazione internazionale che la ...