: Moavero:ambasciata Tripoli resta aperta - TelevideoRai101 : Moavero:ambasciata Tripoli resta aperta - infooggi : #Estero - La Guardia Costiera Libica: 'Salvati 11 mila migranti nel 2018'. Nel frattempo, l'Ambasciatore #Perrone r… - AngeloAquilante : Per motivi di sicurezza l' #ambasciatore #Perrone resta in #Italia #Italy @Assafir_Perrone ma l #ambasciata resta a… -

L'ambasciatore italiano a, Perrone,è "rientrato autonomamente in Italia in seguito a proteste in piazza" e "per timori sulla incolumità sua e di alcuni collaboratori" dopo la battaglia tra le milizie a. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri,Milanesi, alle commissioni congiunte Esteri di Senato e Camera. "L'e operativa", ha aggiunto. Poi: "Siamo in disaccordo con la Francia che sostiene che le elezioni in Libia si devono tenere il 10 dicembre".(Di mercoledì 12 settembre 2018)