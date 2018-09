' Mistero' | il wrestler grillino che lascia la politica per tornare sul ring

ilgiornale

: #ModenaNerd, marcia di avvicinamento: -3. Intanto da @Corriere '...Ed è per questo che il 15 e il 16 settembre Mist… - neventmodena : #ModenaNerd, marcia di avvicinamento: -3. Intanto da @Corriere '...Ed è per questo che il 15 e il 16 settembre Mist… - PrimaPaginaWeb : «Mistero», l’urlo del grillino wrestler che lascia la politica per tornare sul ring -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) "La mancanza degli allenamenti, del sudore e della palestra hannoto un profondo vuoto nel mio cuore. Per questo tornerò a calcare il". Sono le parole di Cristian Panarari, in arte '', consigliere comunale per il M5S a Reggio Emilia che ha scelto dia combattere dopo l"esperienza con i Cinque Stelle."Amici del grande wrestlingte mi presenti per i pochi di voi che ancora non mi conoscono. Il mio nome è ''". Inzia così il video in cui ilPanarari spiega la sua decisione dire la poltrona da consigliere comunale. "A marzo 2018 hoto il mondo del pro-wrestling per dedicarmi allaitaliana e in quel preciso istante tutti hanno iniziato a parlare di me: i giornali, le radio, le televisioni. La mia vita è cambiata completamente". Ma il successo innon ha soddisfatto Panarari che ha deciso dial mondo del ...