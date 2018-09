Mio figlio ha vinto la leucemia Ma dopo chemio e trapianto non può andare a scuola

Elena Santarelli : «Così proteggerò Mio figlio Giacomo» : Elena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a scuola con Giacomo«Non farò più vedere mio figlio Jack sui social». Con un post su Instagram Elena Santarelli, 37 anni, ha fatto sapere ai fan che non pubblicherà più foto di suo figlio Giacomo, 9 anni, né darà aggiornamenti sul tumore ...

Biagio Antonacci a lavoro sui brani del nuovo album racconta : “Anche Mio figlio Paolo scrive canzoni” : Per lanciare l'uscita di una collana di dischi da collezione con Tv Sorrisi e Canzoni, Biagio Antonacci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale in cui racconta i suoi primi passi nel mondo della discografia da geometra appassionato di musica e svela di essere a lavoro su nuovi brani, ma senza alcuna fretta di pubblicarli. L'occasione di questo revival della sua carriera è l'uscita di Vi dedico tutto, la discografia completa di ...

Fabrizio Corona/ "Ora voglio combattere per l'affidamento di Mio figlio. Da ottobre racconterò la mia vita" : Tra pochi giorni l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, tornerà in tribunale. Intanto dichiara di voler combattere per la cutodia di Carlos e rivela: "racconterò la mia vita h24 in diretta"

Parla la mamma di Fenati : «Mio figlio è stato provocato - ora lo minacciano di morte ma lui è un buono» : Difende suo figlio, pur riconoscendo che il suo è stato «un gesto sbagliato». Parla al «Resto del Carlino» la mamma di Romano Fenati , che sul circuito di Misano ha afferrato il freno del rivale ...

La scelta di Elena Santarelli : “Non pubblicherò più foto di Mio figlio” : Elena Santarelli non pubblicherà più foto del figlio Giacomo. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl sulle Stories di Instagram. Tutto è iniziato da alcune domande dei fan, che hanno chiesto alla modella di Latina di postare sul social qualche scatto di Greta, la secondogenita nata dall’amore per Bernardo Corradi. Elena però ha spiegato che non mostrerà più la bambina e che ha deciso di fare lo stesso con Jack. Il piccolo da tempo sta ...

Moto 2 - la madre di Romano Fenati : "Mio figlio minacciato di morte" : Come spesso accade, a un gesto folle e sconsiderato i più stupidi rispondono con la stessa moneta. È quello che è successo a Romano Fenati , il pilota di Moto2 che nella gara di ieri ha ...

Elena Santarelli : «Non mostrerò mai più il viso di Mio figlio sui social» : «Non farò più vedere mio figlio Jack sui social. Ovviamente non abbiamo nulla da nascondere. Solo se lui lo vorrà. Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza...

Alessandro Tersigni : "Mio figlio? Mi basta guardarlo per sentirmi un uomo migliore" : Alessandro Tersigni, protagonista, da lunedì, della nuova stagione di 'Il Paradiso delle signore', nei pomeriggi di Rai1, in una lunga intervista al settimanale 'Chi', ha aperto il suo cuore raccontando di essere un papà presente nella crescita ed educazione dell'adorato figlioletto anche se, ad oggi, non riesce a darsi un voto come genitore: Dovremmo chiederlo a lui, ma tra qualche anno perché ora è troppo presto. La verità è che non ...

Marisa Bruni Tedeschi : "La notte fumo l’ultima sigaretta guardando il cielo e parlo con Virginio - Mio figlio morto di Aids" : "La notte, quando tutti vanno a dormire, vado a fumare l'ultima sigaretta di fronte alla scogliera e guardando il cielo parlo con Virginio. Che mi manca tantissimo, in questa casa che ha tanto amato". Nel 2006, all'età di 45 anni, il figlio di Marisa Bruni Tedeschi è morto di Aids. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice - madre di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi - ha parlato della sua villa in Costa Azzurra, dove ...

Novak Djokovic : 'Mio figlio Stefan avrà un buon rovescio - è nel suo DNA' : L'ex numero uno del mondo ha anche spiegato l'importanza di trovare un equilibrio tra lo sport e la famiglia. Novak è padre di due bambini, Tara e Stefan, e si è spostato con sua moglie Jelena nel ...

Nancy Coppola rivela a Pomeriggio 5 : «Aspetto il Mio secondo figlio. La notizia è arrivata in un momento buio...» : Nancy Coppola , la cantante partenopea ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, è incinta del secondo figlio . La notizia a Pomeriggio 5 , nel salotto di Barbara D'Urs o. L'artista si è sottoposta all'...

Pomeriggio 5/ Ospiti - l'appello di Paola Caruso alla suocera : "Voglio un padre per Mio figlio" : Pomeriggio 5 continua ad uscire sconfitta dalla gara degli ascolti ma la D'Urso è pronta ad un'altra puntata all'insegna di cronaca, trash e gossip. Quali saranno i temi di oggi?