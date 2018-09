: Il filo conduttore del provvedimento #milleproroghe: Non fare oggi quello che forse non potrai fare domani. Sulle… - BeaLorenzin : Il filo conduttore del provvedimento #milleproroghe: Non fare oggi quello che forse non potrai fare domani. Sulle… - Montecitorio : È online il calendario settimanale dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, da domani in Aula il decreto pror… - G_Innamorati : Chiama uninominale deputati si fiducia a dl #Milleproroghe domani alle 12,40 in Aula #Camera -

Convocato peralle 12.40, alla Camera,l'inizio della chiama per laposta dal governo sul decreto.Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. Non è stata invece fissata una data per il voto finale sul decreto, visto che le opposizioni annunciano ostruzionismo con la presentazione di centinaia di ordini del giorno. Pd,Fi e FdI mettono in dubbio la legittimità della, autorizzata il 24 luglio, prima che il decreto subisse modifiche. Alcuni deputati del Pd hanno occupato l'Aula.(Di mercoledì 12 settembre 2018)