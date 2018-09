Milleproroghe | Pd non lascia aula Camera | da governo atto eversivo

Milleproroghe : emendamento De Petris non si discute oggi : <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Il Milleproroghe comincia oggi il suo cammino alla Camera dei Deputati. Montecitorio dovrà esaminare i diversi provvedimenti contenuti all’interno.. Il voto dell’aula di Montecitorio è in agenda per il giorno 11 settembre. La scadenza per l’approvazione del decreto è fissata al 24 settembre. […] L'articolo Milleproroghe : emendamento De Petris non ...

Non solo Dignità : in arrivo anche il Decreto Milleproroghe : Non solo Decreto Dignità. C’è anche il Decreto milleproroghe in attesa di arrivare domani – 20 luglio – sul tavolo del Consiglio dei ministri e di essere discusso e approvato. ll ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha spiegato che “tutti i ministeri stanno inviando le proroghe in scadenza da inserire”. Tre queste dovrebbe esserci il rinvio dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni e probabilmente ...