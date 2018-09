Milleproroghe | il governo pone la fiducia | il Pd occupa l' aula della Camera

Milleproroghe - Governo Lega-M5s pone la fiducia/ Pd occupa Camera - ultime notizie : strappo su scuola e precari : Milleproroghe 2018, la prima fiducia del Governo Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Milleproroghe - Fraccaro (M5s) annuncia la prima fiducia del governo Conte. E il Pd protesta : “Atto illegittimo” : Tensione alla Camera dopo che, durante la discussione e le votazioni sul decreto Milleproroghe, è intervenuto il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro per annunciare la richiesta di fiducia. La prima volta per il governo Conte. Una decisione che ha provocato la reazione veemente dei deputati Pd: alcuni si sono seduti sui banchi del governo. Il deputato del Pd Roberto Giachetti ha poi protestato dopo aver scoperto, ...

Il governo ha messo la fiducia sul Milleproroghe : Eliminando così l'emendamento che reintroduceva l'obbligo vaccinale: ma la decisione è stata presa con una tempistica insolita, contestata dalle opposizioni The post Il governo ha messo la fiducia sul milleproroghe appeared first on Il Post.

