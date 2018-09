Milleproroghe - il governo pone la fiducia e insorgono le opposizioni. Il Pd occupa l'Aula della Camera : Prima fiducia giallo-verde. Ed è bagarre: le opposizioni insorgono contro il Milleproroghe e il Pd occupa l'Aula di Montecitorio. L'ufficialità arriva nel primissimo pomeriggio: giovedì alla Camera, ...

Milleproroghe - il governo mette la fiducia alla Camera : è la prima volta per l’esecutivo Lega-M5s : prima fiducia per il governo M5S-Lega, posta alla Camera dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a nome dell’esecutivo, sul decreto Milleproroghe. Il provvedimento scade il 23 settembre e deve tornare al Senato per la terza lettura. L'articolo Milleproroghe, il governo mette la fiducia alla Camera: è la prima volta per l’esecutivo Lega-M5s proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il governo chiede la fiducia sul Milleproroghe - la prima della maggioranza giallo-verde : Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Milleproroghe. Ad annunciarlo nell'Aula della Camera è stato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Si tratta della prima fiducia dell'esecutivo Conte.

Milleproroghe - Ribolla (Lega) vs Fiano : “Evidenti marchette da governo Pd”. “Allora voi siete ladri e truffatori” : Durante la discussione del decreto cosiddetto Milleproroghe, il deputato della Lega, Alberto Ribolla, ha spiegato perché secondo il suo parere gli interventi del governo Conte su banche e bandi periferie hanno valore. E ha attaccato l’esecutivo guidato da Renzi e Gentiloni, i cui finanziamenti per le periferie, stando a Ribolla, “erano evidenti marchette“. Dura la risposta di Emanuele Fiano del Partito democratico: “Se ...

Milleproroghe - Governo cambia idea su vaccini/ “Bambini a scuola? Solo immunizzati” : stop emendamento Lega-M5s : vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Scontro tra sindaci e Governo sul bando periferie stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

Milleproroghe - sindaci in rivolta per fondi tolti alle periferie. Replica del governo 'Assurdo - abbiamo liberato soldi per i Comuni' : L'ossessione di smontare le decisioni dei Governi precedenti ora prende di mira le #periferie Togliere i soldi alle città per ripicca politica sarebbe una follia. Una delle tante. - Paolo Gentiloni, @...

Milleproroghe - stop a fondi Periferie. Governo : “Trasferiti a nuovo fondo”. Ma Anci valuta diffida : ‘Progetti già partiti’ : L’Anci contro il Governo per il congelamento dei fondi del bando per le periferie previsto nel decreto Milleproroghe. Nel provvedimento approvato il 7 agosto al Senato e che aspetta il via libera della Camera in autunno infatti, se da un lato si prevede lo sblocco degli investimenti per gli enti virtuosi, dall’altra si congelano fino al 2020 i finanziamenti per 96 tra città e aree metropolitane. Ad essere bloccata nello specifico è ...

Milleproroghe - il governo blocca i fondi per il quartiere Adriano a Milano. L'assessore Maran : "Ingiustificabile" : Sfogo su Facebook dopo lo stop ai fondi per i progetti del Bando Periferie: "Talmente sbigottito da non essere neppure arrabbiato". E fa l'elenco delle opere a rischio