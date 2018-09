: Il Governo respinge la richiesta dei sindaci di cancellare dal dl #milleproroghe il taglio di 1,6 miliardi € al… - DarioNardella : Il Governo respinge la richiesta dei sindaci di cancellare dal dl #milleproroghe il taglio di 1,6 miliardi € al… - mariannamadia : Periferie: senza alcun motivo il Governo ha scelto di bloccare fondi e progetti avviati. Su Roma interi quartieri p… - mariannamadia : Vaccini: in cambio di una manciata di like il Governo sta compiendo una scelta in contrasto con l'intera comunità s… -

L'Aula della Camera ha ripreso la discussione generale sul decreto. Alta tensione ieri in Aula alla Camera durante la discussione, in particolare sulla norma che taglia i fondi per le periferie. Il leghista Alberto Ribolla, nel difendere i contenuti del decreto, ha definito "marchette" i finanziamenti ai comuni per le periferie, provocando scintille con il Pd.Contestate anche le misure sui vaccini.Ilha blindato il decreto e ha posto la, la prima di questo esecutivo.(Di mercoledì 12 settembre 2018)