Milioni alla maga per riavere l' amore | saremo mai un popolo moderno? Milioni alla maga

Negozi chiusi di domenica - l’allarme di Federdistribuzione : a rischio 400 Milioni di euro : La chiusura imposta della domenica porterebbe a un taglio di 400 milioni che ogni anno sono spesi per pagare il lavoro domenicale dei dipendenti e l'addio, nel lungo periodo, a 40mila posti di lavoro. Questa decisione influirebbe anche sulle abitudini di 12 milioni di italiani che sfruttano le aperture domenicali per lo shopping di famiglia.Continua a leggere

Sergio Marchionne - l'ultimo regalo alla Ferrari : 139 Milioni di sconto fiscale : Potrebbe essere uno degli ultimi 'colpacci' di Sergio Marchionne presidente della Ferrari . L'azienda di Maranello ha infatti raggiunto un'intesa con il Fisco italiano per accedere allo sgravio ...

Di Battista - attacco alla Lega sui 49 Milioni. Ecco cosa è successo : La Lega 'deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto'. Il carismatico esponente del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista, da molti cittadini invocato perché torni alla politica attiva, sferra una pesante offensiva contro gli alleati leghisti del Governo Conte. 'Lo dico con maggiore veemenza di Di Maio perché ho un carattere diverso ha puntualizzato 'Dibba' […]...

Uragano Florence - gli Stati Uniti d’America si preparano all’inferno : Milioni di evacuati dalla costa atlantica : 1/14 ...

Ascolti tv - 2 - 3 Milioni di spettatori per Francia-Olanda : 1 - 7 Milioni per la pallavolo : Oltre due milioni di spettatori collegati in tv per la terza gara della Nations League trasmessa da Mediaset in chiaro L'articolo Ascolti tv, 2,3 milioni di spettatori per Francia-Olanda: 1,7 milioni per la pallavolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parla Belsito : "Ho lasciato 40 Milioni alla Lega - chiedete a Maroni e Salvini" : L'ex tesoriere del Carroccio si dichiara pronto a un confronto con l'attuale segretario e con Maroni. Giorgetti? E' il Gianni Letta della Lega "Quaranta milioni. Quando me ne sono andato dalla Lega ho ...

Sì al sequestro dei soldi alla Lega : nel mirino i 49 Milioni di euro per i rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 al 2010 : La vicenda si riferisce alla truffa sui rimborsi elettorali non dovuti al Carroccio fra il 2008 e il 2010 per complessivi 49 milioni di euro. 'Gli italiani sono con noi' il commento del leader della ...

Il Riesame non fa sconti alla Lega : confermato il sequestro di 49 Milioni di euro : Mi limito a prendere atto che sicuramente per un partito politico, in questo caso è la Lega ma sarebbe stato lo stesso in caso di ogni altro partito, diventa difficile svolgere l'attività politica ...

Lazio - Kezman : "Per Milinkovic-Savic c'era un'offerta da 8 Milioni all'anno dalla Francia" : L'agente del centrocampista spiega il motivo della permanenza: "Vuole regalare la Champions ai biancocelesti". E chiarisce il prezzo: "Vale almeno 100 milioni"

Bisogna sequestrare 49 Milioni alla Lega : Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della procura di Genova The post Bisogna sequestrare 49 milioni alla Lega appeared first on Il Post.

Scienza - dall’Unione Europea 17 Milioni di euro per 170 progetti innovativi dalla Medicina all’Astronomia : Sono 17 i milioni di euro che verranno impegnati per 170 progetti innovativi per la rilevazione e la produzione di immagini che vanno dall’astronomia alla Medicina nell’ambito di ATTRACT, iniziativa finanziata nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Sotto la guida del Cern lavoreranno insieme laboratori di ricerca (tra cui quelli dell’Osservatorio europeo Australe (Eso), l’Institut Laue-Langevin (Ill) e il ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 Milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Il matrimonio di Ferragni e Fedez porterà alla città di Noto 2 Milioni di euro l'anno : È il matrimonio dell'anno. E già dalle prime battute lo sfarzo comincia a farsi sentire. La coppia Ferragni-Fedez ha scelto la città siciliana di Noto per celebrare le nozze e c'è da giurare che la patria delle mandorle ne gioverà moltissimo.--Il matrimonio Ferragni-Fedez, infatti, potrebbe portare alla città siciliana di Noto un ritorno economico, pari al 10-15% di incremento turistico, circa due milioni di euro l'anno. Lo ha affermato il ...

Giorgetti : “Se confermeranno la condanna alla Lega per i 49 Milioni - il 6 settembre il partito chiude” : "La sentenza sui fondi della Lega? Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude”, ha dichiarato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. "La sentenza avrebbe una conseguenza definitiva, la chiusura del partito, senza che quel processo sia finito". Il tema riguarda la sparizione di 49 milioni di euro dalle casse del partito.Continua a leggere