Milano-Torino | via da Magenta | arrivo a Superga

Ciclismo : la Milano-Torino fa 99 : ANSA, - MILANO, 12 SET - Partirà da Magenta per arrivare sul colle di Superga la 99/a edizione della Milano-Torino, la corsa più antica del calendario internazionale. Il prossimo 10 ottobre saranno ...

Milano-Torino 2018 - presentato il percorso : partenza da Magenta - si arriva sul Colle di Superga : Oggi è stato presentato il percorso della Milano-Torino, grande classica ciclistica del panorama internazionale giunta alla 99^ edizione che si correrà il prossimo 10 ottobre. A ospitare la partenza sarà Magenta, paese all’interno dell’area metropolitana del capoluogo lombardo, mentre l’arrivo è come ormai da tradizione posto sul Colle di Superga, salita che verrà ripetuta per due volte nel finale. La prima parte della corsa, ...

Olimpiadi 2026 - Torino contro Milano : ''No città capofila'' : ROMA - Milano capofila? Milano architrave? Non se ne parla nemmeno. Ecco che a Palazzo Chigi, davanti a Giorgetti e Malagò, sfilano le tre delegazioni olimpiche e quella di Torino, Appendino e ...

ILARIA D'AMICO / "Io e Gigi Buffon siamo una famiglia ad elastico divisa tra Torino - Milano e Parigi" : ILARIA D'AMICO si racconta alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: dalla continua spola tra Torino, Milano e Parigi ai nuovi impegni televisivi nel programma Sky dedicato alla Champions League.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Giro di Lombardia 2018 - tutte le squadre invitate : ci sono sei wild card. Nomi anche per GranPiemonte e Milano-Torino : RCS Sport ha ufficializzato i Nomi delle squadre che parteciperanno al Giro di Lombardia (12 ottobre), alla Milano-Torino (10 ottobre) e alla GranPiemonte (11 ottobre), tre classiche (di cui una monumento) che sostanzialmente chiuderanno la stagione del grande ciclismo internazionale. Le formazioni saranno composte da 7 ciclisti ciascuna, saranno presenti naturalmente le squadre del World Tour a cui si aggiungeranno alcuni team invitati dagli ...

Ruby ter - torna da Torino a Milano il processo per il caso di Roberta Bonasia : La procura di Torino aveva chiesto il processo il 16 maggio scorso. Ma torna a Milano il processo Ruby Ter, che vede l’ex premier Silvio Berlusconi imputato di corruzione in atti giudiziari insieme con Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, di 34 anni. Secondo l’accusa, la donna avrebbe testimoniato il falso in tribunale, a Milano, su quanto avveniva durante le ‘cene eleganti’ di Arcore in cambio di circa 80mila euro. Nei ...

Berlusconi e la Miss : da Torino il processo ritorna a Milano : Da Milano a Torino e ritorno. Il fascicolo che vede indagati l'ex premier Silvio Berlusconi e l'avvenente , ex, finalista di Miss Italia Roberta Bonasia - per corruzione in atti giudiziari in concorso ...

Forti piogge e temporali raggiungono il Nord - allerta a Milano e Torino : Roma - ARRIVATI Forti temporali SU PARTE DEL Nord - Come nelle attese il peggioramento si è concretizzato sulle regioni settentrionali, raggiunte dalla parte avanzata di una saccatura in discesa dal Nord Europa. Per ora le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, si sono concentrate tra medio-alto Piemonte e medio-alta Lombardia, con marginale interessamento del Nordest ( in particolare il comparto alpino ). Punte di ...

Milano-Torino - ai Gavio un maxi-rendimento del 10 - 52% : L' operazione-trasparenza è diventata realtà. Ieri il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito i 26 contratti di convenzione con le società concessionarie. Desecretando soprattutto gli ...

Autostrade - Gavio batte tutti : per la Milano-Torino garantiti rendimenti del 7 - 16% netto : Altro che Benetton. Il vero campione dei rendimenti stellari garantiti dalle concessioni autostradali è il gruppo Gavio che con la Milano-Torino, autostrada da record per i tempi realizzazione, è riuscito a spuntare un tasso di remunerazione del capitale investito del 10,52% lordo che al netto delle tasse è del 7,16 per cento, contro il 10,21% lordo (6,85% netto) di Autostrade per l’Italia. Dai Piani economico-finanziari delle concessioni ...

Graduatorie ATA 2018 III fascia : aggiornamento del 23 agosto - con Torino e Milano : aggiornamento del 23 agosto 2018, ore 9:00: continuano le pubblicazioni delle Graduatorie ATA di III fascia. Di seguito le province che hanno già provveduto alla pubblicazione, tra cui il tanto atteso avviso da Milano e Torino. L’articolo verrà aggiornato periodicamente, seguendo le nuove pubblicazioni che avverranno nei prossimi giorni. Gli aspiranti potranno consultare attraverso Istanze […] L'articolo Graduatorie ATA 2018 III ...

Inter-Torino - storia di una classica del calcio italiano : domenica sfida nr. 88 a Milano : Severamente vietato sbagliare. Dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Sassuolo, sconcertante certamente per la prestazione della squadra [VIDEO], l'Inter è chiamata a conquistare la prima vittoria in campionato al debutto casalingo contro il Torino. Una partita certamente complicata per gli uomini di Luciano Spalletti, alla luce dell'attesa, delle pressioni ed anche dell'avversario che non viene certamente al 'Meazza' per fare da ...

In auto 5 quintali di ferro rubato dalla Torino - Milano : Avevano stipato in auto circa 5 quintali di materiale ferroso di proprietà della Rfi , la ex Magliola, di Santhià, e asportato da alcuni tratti della linea ad alta velocità Torino - Milano. G.R., ...