Milano | scende da auto per salvare le figlie | travolta e uccisa Incidente A8 | dubbi su

Milano - scende dall'auto per salvare i figli dopo un incidente : travolta e uccisa : Una donna di 38 anni è stata travolta e uccisa nei pressi del casello dell'A8 di ingresso a Milano . La vittima era scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere rimasta ...

A Milano vertice Salvini-Orban - la sinistra scende in piazza per protesta : La Milano a favore dell'accoglienza e dell'integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta per l'incontro in programma nella sede della prefettura tra Matteo Salvini e il ...

Milano - annuncio razzista sul treno : "Zingari scendete" : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai MOLESTATORI [...] E agli ZINGARI: scendete alla prossima fermata, perché AVETE ROTTO I COGLIONI". Questo è stato l'annuncio che avrebbe fatto una capotreno di trenord nella giornata di ieri, sul treno regionale partito da Milano alle 12:20 in direzione Mantova. Il passeggero che ha riportato il fatto, Raffaele Ariano è un ricercatore dell'Università San Raffaele ed ha utilizzato Facebook per ...

"Zingari scendete - avete rotto" - l'annuncio shock sul treno Milano - Mantova : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...". È il messaggio, lanciato da una voce femminile attraverso gli altoparlanti di bordo, che hanno sentito ieri i passeggeri del regionale '2653', che parte alle 12:20 da Milano per Cremona e Mantova.Secondo 'La Provincia di Cremona', che riporta la ...

Piazza Affari : Fiera Milano scende verso 4 - 027 Euro : Aggressivo ribasso per Fiera Milano , che passa di mano in perdita del 10,61%. Lo scenario su base settimanale di Fiera Milano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

BORSA Milano chiude negativa - bene Fca - scende Buzzi - deboli le banche : ** Sul fronte opposto strappa anche oggi MONDO TV con un balzo del 10,8%. Una trader parla di recupero dopo i minimi storici toccati il 9 luglio scorso, mentre a fine dicembre il titolo era sui ...