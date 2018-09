Milan Games Week | Fortnite | Hearthstone e League of Legends i protagonisti dell’arena di

Al via il torneo "TIM Asphalt 9 : Legends" per accedere alla sfida finale della Milan Games Week : ... alla presenza del gruppo di creator Mates, per vivere l'emozione della sfida con ' Asphalt 9: Legends', l'ultimo capitolo della saga di mobile racing arcade più scaricato al mondo. I primi tre ...

Milan Games Week Indie 2018 : una selezione di 45 videogiochi made in Italy nello showcase più grande d'Italia : L'industria italiana dei videogiochi continua a crescere e Milan Games Week si propone ancora una volta come vetrina d'eccellenza per le sue migliori produzioni. Proprio per questo motivo AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia e promuove il consumer show in programma dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Rho - darà vita anche quest'anno a Milan Games Week Indie, lo showcase di videogiochi made in Italy più ...