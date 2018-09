Migranti | Moavero a muso duro | ​ No imposizioni dalla Francia

Migranti - il ministro Moavero : «Dall’Onu parole non appropriate» : Il titolare della Farnesina ha definito l’ondata sovranista “un risultato della non capacità dell’Ue”

Migranti - Moavero 'Iniziativa dell Onu dispiace - parole inappropriate contro l Italia' : Si definisce amareggiato, Enzo Moavero Milanesi. Il ministro degli esteri - ospite di Circo Massimo su Radio Capital - ripercorre il caso che ha visto l'Italia finire nel mirino ieri all'Onu. ...

Moavero - bilancio Ue : Inadeguato - più risorse a politiche Migrantii : Teleborsa, - Il dibattito sul bilancio con l'Unione europea "è già cominciato" e "noi pensiamo che il quadro pluriennale dell'Unione europea che è stato presentato non sia adeguato alle sfide che l'...

Migranti : Moavero - ci faremo valere in Ue : ANSA, - CERNOBBIO , COMO, , 7 SET - Quella delle migrazioni è una "situazione complessa sulla quale l'Europa fatica a trovare una sintesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ...

MISSIONE SOPHIA - TRENTA : “GOVERNO UNITO SUI Migranti/ “Da Ue porte chiuse” : Moavero - “chiediamo solidarietà” : MIGRANTI, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:07:00 GMT)

Migranti - Moavero : Italia non si sottrae - altri siano solidali : Infine bisogna che vi sia una "sostenibile politica" per gestire coloro che arrivano alla fine del viaggio verso l'Europa. "Tutte queste azioni - ha precisato il ministro - possono essere, nella ...

Caso Diciotti - sbarcati 13 Migranti malati Moavero : l'Albania ne accoglierà venti : L'ufficio di Sanita' marittima diCatania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di17 persone, di cui due con sospetta tubercolosi. ma 4 donne non sono scese per stare coi parenti. Intanto medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centriin Libia e disposto il ricovero delle vittime

Diciotti - Moavero : “Albania accoglierà 20 Migranti”. Tirana : “Ieri i profughi eravamo noi” : Il ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che l'Albania accoglierà 20 migranti della nave Diciotti: "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive. 4 donne, tra i 17 profughi segnalati per le condizioni mediche a rischio, non sono scese dall'imbarcazione per rimanere a bordo con i familiari.Continua a leggere

Diciotti - sbarcano solo in 12. Ministro Moavero : “Albania accoglierà 20 Migranti” : Il Ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che l'Albania accoglierà 20 migranti della nave Diciotti: "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive. 5 donne, tra i 17 profughi segnalati per le condizioni mediche a rischio, si sono rifiutate di scendere per rimanere a bordo con i familiari.Continua a leggere

Diciotti - quarto giorno a Catania per i 150 Migranti rimasti a bordo. Oggi il vertice Ue - Moavero : “Ci aspettiamo di più” : La nave Diciotti è ormeggiata da quattro giorni nel porto di Catania. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati. A bordo restano ancora 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa: 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Il Viminale per loro continua a negare l’autorizzazione allo ...

La nave Diciotti è da 3 giorni a largo di Lampedusa con 177 Migranti - Moavero chiede aiuto all'Ue : Per il terzo giorno consecutivo la nave Diciotti resta nel Mediterraneo, a largo di Lampedusa, con a bordo 177 migranti, in attesa di sapere dove e quando dovrà sbarcare. Matteo Salvini, dopo che erano state compiute le operazioni di soccorso aveva dichiarato che le persone non sarebbero sbarcate in Italia e chiesto a Malta di garantire un porto sicuro. Al momento, però, la risposta maltese non è arrivata e, mentre la nave ...

Marcinelle - Di Maio : "Non bisogna emigrare"/ Governo - ira Lega per parole Moavero : "anche noi Migranti" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Il Ministro Moavero a Marcinelle : 'Anche gli italiani furono Migranti' : Il Ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi ha presenziato ieri alla cerimonia per ricordare la tragedia di Marcinelle, in cui perirono, a causa di un incidente in miniera, 262 lavoratori, tra i quali vi erano oltre 130 minatori italiani, che erano emigrati in Belgio in cerca di lavoro e di una vita più soddisfacente. Moavero ha approfittato dell'occasione fornita dalle celebrazioni del disastro di Marcinelle per paragonare la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Moavero ricorda i caduti di Marcinelle - scontro sui Migranti (9 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scontro nel Governo sui migranti dopo le dichiarazioni di Moavero su Marcinelle. Calciomercato, Modric vicino all'Inter? (9 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:20:00 GMT)