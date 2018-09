Migranti | Juncker chiede ancora solidarietà | I nazionalisti distruggono l' Ue

ilgiornale

: #Migranti, #Juncker annuncia la polizia di frontiera #Ue - Agenzia_Ansa : #Migranti, #Juncker annuncia la polizia di frontiera #Ue - CoccoRasalino : Migranti, #Juncker: 'Ue non sarà mai una fortezza, il mondo non appartiene a pochi' Infatti, appartiene a me.… - Il_Pavido_Joe : RT @mimmamax: @agorarai @enzomiglino Hahaha..Ormai conosciamo troppo bene i guardascoste europei.....prendono i migranti e li portano tutti… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) "Diciamo 'sì' al patriottismo, ma diciamo 'no' al nazionalismo che cerca capri espiatori e cerca di distruggerli invece di farci coesistere in modo migliore". Nell'ultimo pronunciamento davanti alla plenaria dell'Europarlamento prima delle elezioni del maggio 2019, il presidente della Commissione, Jean-Claude, difende l'Unione europea "guardiano della pace" e attacca apertamente i partiti sovranisti accusandoli di "trascinare il nome (dell'Europa, ndr) nel fango". "Dovremmo essere grati del fatto che viviamo in un continente pacifico, reso possibile grazie alla Ue - ha scandito nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo - dobbiamo mostrare pù rispetto per la Ue".Questa mattinasi è presentato davanti al Parlamento europeo per il tradizionale discorso sullo stato dell"Unione. È la quarta (e ultima) volta che ha parlato davanti alla plenaria degli eurodeputati ...