Migranti | De Luca scatenato | «Bande di nigeriani occupano i territori | il Pd lo sa?» Video

De Luca striglia il Pd su Migranti e sicurezza : In un intervento alla Festa de l'Unità, De Luca si è scagliato contro il suo partito: 'Città occupate militarmente da bande di nigeriani. Il Pd lo sa o no?'

Cateno De Luca sindaco di Messina - riferisce di prendere le distanze dall'infame gesto contro i centri per Migranti : Il sindaco di Messina, l'onorevole Cateno De Luca, dopo aver appreso di quanto accaduto la notte scorsa in due strutture cittadine, riferisce : 'prendo le distanze da questo infame gesto'! 'Condanno ...

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I Migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

Macerata - Luca Traini era “in grado di intendere e volere” quando sparò ai Migranti : L’esito della perizia psichiatrica sul ventinovenne di Tolentino che ferì sei immigrati il 3 febbraio scorso a Macerata. Nel giorno del raid xenofobo Luca Traini era capace di intendere e volere, pur alle prese con “tratti disarmonici” della personalità. L’uomo disse di aver agito per vendicare Pamela Mastropietro.Continua a leggere

Migranti - al via Riace in Festival : sciopero della fame per il sindaco Mimmo Lucano : Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, dobbiamo andare avanti con quel mondo meticciato che il 17 dicembre ha portato a Roma uomini e donne nel nome dell'antirazzismo, dell'antifascismo e dell'...