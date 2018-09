Microsoft Store realizza le idee più creative

Microsoft Store : risolto l’errore 0x800b0100 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Due giorni fa tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile hanno visto scaricare e installare dallo Store numerosissimi aggiornamenti relativi sia alle app di sistema che a quelle di terze parti come la PWA di Twitter. In realtà, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, non si tratta di update pubblicati dagli sviluppatori che vanno ad aggiungere funzionalità o semplicemente a fixare alcuni bug bensì sono delle ricompilazioni ...

Microsoft Store : Wish List e sezione abbonamenti in roll-out per gli utenti Windows 10 : In questi ultimi giorni l’app del Microsoft Store sta ricevendo silenziosamente alcune novità interessanti tramite degli aggiornamenti lato server che vengono rilasciati su Windows 10 in modo molto graduale. La prima novità degna di nota è, sia sul WEB che sulla Universal Windows App, l’implementazione della richiestissima funzione Wish List che il Colosso di Redmond ha tradotto in italiano con “Elenco Preferenze”. Nello ...

Windows 10 : Come rendere la barra delle applicazioni trasparente [Agg.1 Microsoft Store] : [Aggiornamento1 24/08/2018] TranslucentTB può essere ora scaricato anche dal Microsoft Store: TranslucentTB (Gratis, Windows Store) ? Articolo originale, TranslucentTB è un programma gratuito che non necessita di installazione e consente di modificare l’effetto di trasparenza della barra delle applicazioni, rendendolo persino del tutto completo. Scaricare Translucent: Scaricare da qui; Estrarre l’archivio nella cartella che ...

WPS Office disponibile al download sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...

WinZip : anche la versione .exe approda sul Microsoft Store : Circa 2 anni fa venne pubblicata sul Microsoft Store la Universal Windows App ufficiale di WinZip, il noto servizio utilizzato per aprire una moltitudine di file compressi. Adesso tocca invece alla versione .exe che i developer hanno portato sullo Store di Windows 10 tramite Desktop Bridge in modo tale da offrire agli utenti un’esperienza più classica. Tra le sue peculiarità troviamo la possibilità di aprire ben 26 formati di file (tra ...

Microsoft abbandona l’esclusività del suo store : in arrivo cinque giochi su Steam : Con una mossa decisamente inaspettata Microsoft ha deciso di abbandonare (anche se per il momento in piccola parte) l’esclusività del suo store in ambito gaming, un settore molto importante per Windows 10. La notizia è stata diffusa da alcune testate ieri ma è stata confermata ufficialmente soltanto adesso: Microsoft ha stretto una partnership con THQ Nordic, un game publisher australiano, al fine di distribuire cinque giochi sviluppati ...

Il Microsoft Store è la soluzione definitiva ai falsi positivi degli Antivirus : Il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi è un qualcosa di tristemente noto nel panorama degli Antivirus facendo apparire programmi come malevoli quando in realtà non lo sono affatto. Recentemente Microsoft ha condiviso con i vari partner un nuovo documento dove spiega come la tecnologia ATP (Advanced Threat Protection) di Windows Defender sia stata sviluppata appositamente anche per ridurre al minimo i falsi positivi adottando dei metodi ...

Microsoft Store : attivata lato server la funzione “Carrello” : Dopo averci dato una piccola anteprima a giugno, Microsoft ha finalmente attivato lato server la nuova funzione Carrello nello Store di Windows 10 e Xbox One. L’annuncio arriva direttamente da Xbox Wire che la descrive come una funzionalità dedicata all’acquisto di giochi ma in realtà può risultare molto utile anche per le applicazioni e per i dispositivi hardware quali Surface e console che, ricordiamo, da poche settimane possono ...

Microsoft Store : abilitati anche in Italia gli acquisiti hardware : Diversi mesi fa, Microsoft introdusse in Windows 10 e Windows 10 Mobile la possibilità di effettuare acquisti hardware tramite la UWP di sistema del Microsoft Store. A partire da oggi questa funzionalità, in precedenza disponibile esclusivamente per il mercato statunitense, è stata estesa anche all’Italia permettendo agli utenti del Bel Paese di comprare accessori, Surface, controller Xbox, console e così via dicendo utilizzando una ...

Xbox One : No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store : L’ex titolo esclusivo action-adventure targato PlayStation 4, No Mans’s Sky, è finalmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, per Xbox One X. Descrizione No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un’intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che ...

Asphalt 9 : Legends disponibile sul Microsoft Store di Windows 10 : La nuova edizione del celebre gioco di corse automobilistiche marchiato Gameloft, Asphalt 9: Legends, è appena approdato inaspettatamente sul Microsoft Store con disponibilità per tutti i PC e tablet Windows 10, smartphone esclusi. Si tratta di un titolo tipicamente mobile che quindi non necessita di elevate risorse grafiche tanto è vero che, tra i requisiti minimi richiesti, troviamo 4GB di RAM e una GPU Intel HD Graphics 4000. E’ da ...

Microsoft Store : nuova interfaccia e installazione remota con l’ultimo aggiornamento : Microsoft continua il processo di miglioramento per la sua UWP del Microsoft Store sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dopo aver stravolto completamente la sezione “La Mia Raccolta” suddividendola in più parti, il Colosso di Redmond rilascia un altro major update. Da alcune ore risulta essere disponibile al download per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider un nuovo ...