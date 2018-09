Microsoft | non ci sono piani per portare Halo 5 | Guardians su PC

Non solo Windows 10 - Microsoft apre le porte ad Alexa anche su Xbox One : Un’indiscrezione lanciata dai colleghi di Windows Central lo aveva già preannunciato e, adesso, con un post sul proprio blog, Microsoft ha ufficializzato il supporto di Xbox One ai dispositivi Echo. Dopo Windows 10, anche su Xbox gli utenti possono quindi utilizzare ora l’assistente AI targato Amazon, oltre ovviamente Cortana che è supportata da tempo, per gestire la propria console. Attualmente la funzionalità risulta abilitata ...

Mike Ybarra di Microsoft critica la politica di Sony sul cross play : "non ascoltano i giocatori" : Il rifiuto di Sony di abilitare il crossplay con altre piattaforme su giochi come Fortnite e Minecraft continua a ricevere pesanti critiche da parte dei dirigenti del settore dei videogiochi. Questa volta, come segnala onmsft.com, è Mike Ybarra, Corporate Vice President di Xbox Program Management presso Microsoft, che ha appena accusato Sony di "non ascoltare i giocatori".Per chi non lo sapesse, Ybarra si riferiva a una recente intervista del ...

Ciò che non ti aspetti : Microsoft stava progettando uno smartphone con bordi ridotti : Avere i bordi ridotti è ormai diventato, da un anno a questa parte, uno standard per tutti gli smartphone di fascia media e alta i quali stanno adottando attualmente (ad eccezione di pochissimi come Samsung) il famoso Notch di Apple posizionato sulla parte superiore. Oggi si scopre che anche Microsoft, già due anni fa, stava studiando da vicino questa tendenza con un brevetto reso pubblico il 21 agosto e depositato il 24 maggio del 2016 dove ...

Microsoft : non abbiamo mai avuto l'intenzione di escludere un certo tipo di giochi. I team interni hanno assoluta libertà creativa : Microsoft si trova tra la mani un nuovo gruppo di studi interni e dovrà ovviamente sfruttarne al meglio le capacità supportando team che hanno almeno in parte già dimostrato un certo talento. L'approccio della compagnia è in questo senso molto importante e proprio di questo ha discusso il capo dei Microsoft Studios, Matt Booty, sulle pagine di Games Industry.--In questo senso Booty promette supporto assoluto e piena la libertà creativa per le ...

Microsoft non è sazia : "vorremmo acquisire altri studi di medie dimensioni" : Con gli annunci che Microsoft ha lanciato dal palco della propria conferenza all'E3 2018, la compagnia ha voluto rinnovare il proprio impegno nelle esclusive per PC e dispositivi Xbox accogliendo sotto la propria ala 5 studi di sviluppo, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, The Initiative e non per ultimo Ninja Theory, autore dell'apprezzatissimo Hellblade: Senua's Sacrifice.In una intervista concessa a GamesIndustry.biz, il capo dei ...

Silvia Candiani : “Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me” : Da piccola, Silvia Candiani voleva essere una principessa o Marie Curie? «Entrambe, nella mia famiglia era scontato che non esistessero lavori da donna o da uomo». Oggi, a 48 anni, sposata e con due figli, è amministratore delegato di Microsoft Italia. Dopo Vodafone, McKinsey e San Paolo Imi, nel 2010 è entrata in Microsoft, e dal settembre 2017 è ...

Microsoft alla Gamescom : “In arrivo hardware nuovo”/ Ma non si tratta di una console : forse il joypad elite? : Microsoft alla Gamescom: “In arrivo un hardware nuovo”. Ma non si tratta di una console: forse il tanto chiacchierato quanto atteso joypad elite? Staremo a vedere il prossimo mese(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:44:00 GMT)

Microsoft Store : da oggi non sarà più possibile cambiare lo Stato : Microsoft ha introdotto una restrizione nel Microsoft Store che molto probabilmente farà indispettire molti utenti: l’impossibilità di cambiare lo Stato! Ma cosa significa esattamente questa restrizione? Ve lo spiego subito! Se per esempio uno sviluppatore ha pubblicato un’app in esclusiva sullo Store Americano, qualche tempo fa ci bastava cambiare lo Stato, mettere lo Store Americano nelle impostazioni, e scaricare comodamente ...

Microsoft non ha ancora cancellato Andromeda ma ci sta pensando e il motivo è piuttosto scontato : Surface Andromeda, almeno dai rumor e dai vari brevetti depositati da Microsoft, è sicuramente un dispositivo interessante e, soprattutto, nuovo in grado di interrompere la monotonia che affligge da tempo il settore smartphone. Nonostante il progetto sia ben visto dai fan, il Colosso di Redmond starebbe già pensando ad una sua cancellazione definitiva. A comunicarlo questa volta non è Mary Jo Foley che avrebbe addirittura ipotizzato una suo ...

Surface Andromeda : lanciata una petizione per convincere Microsoft a non abbandonarlo : Purtroppo il rumor secondo il quale Microsoft starebbe realmente pensando di cancellare Andromeda sta diventando sempre più preoccupante allarmando non poco gli utenti. Sebbene l’indiscrezione lanciata da Mary Jo Foley non sia stata ancora confermata, sono molti i fan che vogliono impedire a Microsoft di abbandonare il device. L’utente Zachary Hinski ha pensato bene a tal proposito di lanciare una petizione online, pubblicata sul ...