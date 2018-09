Micheal Ausiello | ' Andrew DeLuca non sarà il nuovo amore di Meredith'

Blastingnews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La quindicesima stagione di Grey's Anatomy, in partenza in America dal 27 settembre, si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Quella che da tutti è stata definita la stagione dell'sta facendo discutere gia' prima della messa in onda. Molti, infatti, sono gli spoiler e le interviste rilasciate da quando il cast e la crew si sono riuniti sul set nelle prime settimane di luglio. New entry, gravidanze, viaggi di nozze e nuove storie d'sono i temi principali che affrontera' Krista Venoff durante questa edizione. Il promo della 15x01 di Grey's Anatomy Ad alimentare la curiosita' dei fan è arrivato, proprio nella giornata di ieri, il promo della season premiere VIDEO che mostra alcune anticipazioni dello speciale di due ore. Se i primi secondi ci introducono in un clima goliardico con la presentazione dei due nuovi chirurghi interpretati da Chris Carmack e ...