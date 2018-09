Mi Manda Rai 3 | la nuova stagione con Salvo Sottile

Ferrari - un ribaltone che fa discutere : ecco perché Raikkonen non andava Mandato via : La scuderia di Maranello ha deciso di sostituire Raikkonen con Leclerc, una scelta discutibile che potrebbe costare cara alla ‘Rossa’ Largo ai giovani, questo sarà lo slogan della Ferrari a partire dalla prossima stagione. Via Kimi Raikkonen, alla soglia ormai dei 40 anni, ecco Charles Leclerc pronto a compierne 21. Una scelta difficile e molto importante quella presa dai vertici di Maranello, che hanno seguito la strada ...

Il finale di The Good Doctor non va in onda l’11 settembre : Rai1 riManda gli ultimi due episodi della serie : Il finale di The Good Doctor non va in onda oggi, 11 settembre, su Rai1 ma è stato rimandato. La rete ha pensato bene di sfruttare gli ottimi ascolti del medical drama con Freddie Highmore per lanciare una delle sue prime fiction "autunnali" ovvero Una Pallottola nel Cuore 3. Dimenticate quindi le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Sud, e accogliete il tetro ufficio di Bruno, il cronista pronto a risolvere una ...

Conte fa rinviare concorso Sapienza - poi rinuncia/ Video - “sensibilità personale : doManda cattedra a febbraio” : Conte non ha rinunciato al concorso in università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:40:00 GMT)

Mi Manda Raitre - il servizio pubblico puro che non cede al complottismo : ...

Salvo Sottile torna con Mi Manda Rai3 dal 10 settembre : Giornata impegnativa domani per gli amanti della tv che si ritroveranno ad affrontare una nuova e propria valanga di programmi tv a cominciare dal mattino con il ritorno di Salvo Sottile alla guida del suo Mi Manda Rai3. Il programma prenderà il via proprio domani, lunedì 10 settembre, con al timone il famoso giornalista che dedicherà la prima puntata sul mondo della telefonia, un approfondimento sulla sicurezza delle nostre strade e un ...

Macerata - inaugurata lapide per Pamela. Traini Manda dei fiori : Un fiore di loto di cristallo posato sulle pietre che simboleggia la fragilità e la bellezza della vita. Questa è la forma della lapide posata per ricordare Pamela Mastroprietro. La 18enne romana era trovata morta lo scorso 31 gennaio dopo essere fuggita due giorni prima da una casa di recupero dalle tossicodipendenze nel Maceratese. Pamela era stata ritrovata fatta a pezzi in due trolley.La cerimoniaQuesta mattina, sul terrapieno vicino al ...

Rai3 - da domani riparte il day time. Al via Agorà - Mi Manda Rai3 - Tutta Salute - Chi l’ha visto? 11.30 - Quante Storie - Geo e Non ho l’età : Serena Bortone Molte conferme e poche novità caratterizzeranno l’offerta del day time della nuova stagione di Rai3. Da domani sulla rete diretta da Stefano Coletta riprenderanno gli appuntamenti quotidiani di Agorà, Mi manda Rai3, Tutta Salute, Chi l’ha Visto 11.30 e Quante Storie, seguiti nel pomeriggio da Geo e Non ho l’età. Tante produzioni ma un unico denominatore comune, offrire appuntamenti che sappiano incarnare al meglio la missione e il ...

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece doManda a febbraio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

Finalmente i requisiti PC Shadow of the Tomb Raider - minimi e raccoMandati : Finalmente Square Enix ha pubblicato tramite la pagina di Steam i requisiti PC minimi e raccomandati per giocare al meglio questo terzo capitolo della nuova saga, Shadow of the Tomb Raider. Vediamoli di seguito: requisiti minimi Sistema Operativo: Windows 7 64 bit Processore: i3-3220 INTEL o equivalente AMD Memoria RAM: 8 GB Scheda Grafica: Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770 DirectX: Versione 11 Spazio necessario su HDD: 40 ...

F1 - GP Italia 2018 : la pista si asciuga e Sergio Perez coManda la FP1 davanti a Raikkonen. Problemi per Vettel : La pioggia (copiosa) caduta nella notte e nelle prime ore della mattinata su Monza, ha condizionato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. La pista, specialmente in avvio, si presentava ai limiti della praticabilità, andando via via a migliorare, dato che le precipitazioni si sono interrotte prima del semaforo verde. Con il passare dei minuti i piloti sono passati dalla gomme Full Wet alle ...