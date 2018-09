Metti che l’Italia esce dall’euro nel 2020

Lorenzo Carletti e Cristiano GioMetti - Beni culturali - è l'intero sistema che crolla : ... ma nell'ordine di uno ad un milione, dei fondi a disposizione per il patrimonio artistico; l'insufficienza quantitativa del personale; la mancanza di una coscienza politica dell'importanza della ...

Belgio - fuMettista italiano e marito presi a sprangate : “Colpiti perché siamo gay” : Tagli, lividi e volti insanguinati dopo essere stati picchiati e presi a sprangate dai vicini di casa perché gay. È la denuncia è di un fumettista italiano residente a Gand, in Belgio, e di suo marito. “È stato brutale“, il commento stringato che Mauro Padovani ha scritto su Facebook una settimana fa, il 7 agosto, pubblicando le crude foto dopo l’aggressione omofoba. Lui e suo marito, Tom Freeman, sono stati soccorsi in ...

GiacoMetti - la potenza gracile che - ri - conquista l'America : Tornato a New York dopo molto tempo sono andato a rendere omaggio al dipinto che amo di più: Moulin de la Galette che Pablo Picasso dipinse a diciannove anni nel 1900 dopo la sua prima visita a Parigi.

50 aziende di fantasia che fanno affari in film - fuMetti e games : Le aziende sono sistemi formati da persone, procedure e tecnologie in cui i legami interni ed esterni si fondono con l’ambiente economico che li circonda. Trascendendo il nozionismo classico, l’azienda è un’organizzazione che, per essere influente, non deve essere necessariamente reale. Dalla Vita è meravigliosa di Frank Capra, il cinema ospita le più iconiche aziende di fantasia. Universi fantastici che, in antitesi al product placement, vanno ...

L'assessore LemMetti accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica. I romani lo stroncano : "Manco alla sagra della porchetta" : È estate, anche per L'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. E così, l'uomo venuto da Livorno per salvare i conti della Capitale, ha accolto con una t-shirt del gruppo rock Metallica il rappresentante speciale di Londra presso l'Unione Europea, Jeremy Browne, elegante in giacca, camicia e cravatta. In sua compagnia, in look sportivo ed estivo, il vicesindaco Luca Bergamo. Una scelta, quella di Lemmetti, che non dovrebbe ...