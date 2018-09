Meteo | temporali in arrivo | ma dal weekend sarà di nuovo estate

Meteo - il caldo ha le ore contate : tornano freddo e temporali : Le temperature estive degli ultimi giorni stanno per lasciare spazio ad una nuova perturbazione atlantica che porterà...

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : piogge e temporali molto forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...

Meteo : giornata instabile con tanti temporali - le previsioni nel dettaglio : giornata instabile su molte regioni, occhio ai temporali anche intensi. Le previsioni Meteo nel dettaglio... Meteo / giornata di forte instabilità quella odierna su molte regioni italiane a causa...

Meteo - weekend a due facce : oggi temporali e grandinate sull'Italia : Ondata di maltempo in arrivo su gran parte della penisola: il Meteo di venerdì 7 settembre vede protagonisti i temporali che, associati a grandine, transiteranno al Nord fino a Toscana e Marche. Anche le temperature caleranno temporaneamente di 10 gradi laddove le precipitazioni saranno più forti.

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al centro/nord - temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali da stasera : La Sala operativa unica della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione in riferimento alla costa centro meridionale e arcipelago e codice giallo per le zone interne dell’area centro meridionale per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle 21 di stasera, giovedì, alle 9 di domattina, venerdì. Sono attesi temporali anche forti da stasera a domattina: potranno risultare localmente persistenti con abbondanti ...

Meteo - stop al caldo e maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine - ecco dove : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il...

Meteo - "eventi estremi" sull'Italia. Temporali - grandine - caldo africano : la mappa da brividi : L'estate sembra non voler abbandonare l'Italia. Infatti, in questi primi giorni di settembre le temperature hanno raggiunto picchi molto alti rispetto alle temperature di questo periodo ma tutto questo potrebbe acquietarsi per un momento. Sì perché da oggi, giovedì 6 settembre, è attesa su tutto il

Meteo - in arrivo temporali e grandine : «Possibili eventi eccezionali». Ma dal 10 torna il caldo africano : Un'intensa perturbazione atlantica comincerà, da domani, a interessare il Nord-Ovest dell'Italia, con rovesci e temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure, come a Milano,...

Meteo - weekend con temporali e grandine. Ma da lunedì tornerà il caldo : Il peggioramento si farà sentire già a partire da oggi su Alpi e Nord-ovest. Venerdì coinvolto tutto il Centro-nord, la Sardegna e la Campania. Ma dal 10 torna il caldo grazie all'anticiclone delle Azzorre con contributi africani.