Merkel avvia la crociata anti-sovranista | porta il Ppe contro Orban | isola l' Italia

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ancora lei: Angela. C'è la cancelliera dietro il voto che oggi a Strasburgo ha condannato il Governo ungherese guidato da Viktorper gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'Ue. I sì sono stati t: 448,197 no e 28 astenuti. A dispetto delle previsioni della vigilia, il Ppe, il gruppo che incredibilmente tiene insieme due opposti come, ha votato in maniera quasi compattail premier ungherese, insieme ai socialisti, ai liberali e anche al M5s. Tra i Popolari, sono 'sfuggiti' al richiamo dellasolo glini di Forza, schierati perinsieme ai leghisti di Matteo Salvini, i polacchi, gli ungheresi. Poca roba.Il voto di oggi sfila i Popolari dall'abbraccioe costruisce i presupposti per un nuova alleanza tra Ppe, socialisti e liberali dopo le elezioni di maggio 2019. Shock. Ma come ci è ...