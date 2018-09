Melissa Satta pronta alla sfida tra Boateng e Cristiano Ronaldo | “andrò a Torino | ma

Sassuolo - Melissa Satta : "Tifosi abbonatevi - allo stadio ci siamo io e la Nargi" : Kevin mi ha detto che è il più forte del mondo davvero e di lui mi fido. Io domenica sarò a Torino. Mi piace fare le trasferte, sono già andata a Cagliari. Ma andrò pure in casa. Ci siamo io e ...

Il Padre della Sposa : torna Melissa Satta e tanti abiti da sogno : La Satta racconta a Rumors i dettagli della nuova edizione Dopo gli ottimi ascolti della prima edizione viene riconfermato il programma "Il Padre della Sposa", già punto di riferimento del mondo wedding. Melissa Satta torna in Tv per condurre la seconda edizione, al via da domenica 23 settembre su LA5 con sei appuntamenti in seconda serata. Confermate la presenza della wedding planner ...

Il padre della sposa 2 - Melissa Satta a Blogo : "Aspettatevi belle storie e tante emozioni" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Il padre della sposa (in onda, per sei domeniche, dal prossimo 23 settembre, in seconda serata, su La5), abbiamo incontrato Melissa Satta per farci raccontare, in anteprima, le novità del format dedicato alle giovani donne, in cui tre padri, tre figlie cercano di realizzare il sogno di nozze da favola, ad iniziare dall’abito da sposa. La seconda edizione, forse ...

Il padre della sposa - Melissa Satta torna su LA5 : ecco quando : torna su LA7 “Il padre della sposa”, il format televisivo condotto da Melissa Satta: scopriamo la data di messa in onda e le anticipazioni Nuovo impegno televisivo per Melissa Satta. Dopo l’esperienza a “Tiki Taka“, la ex velina torna in tv per condurre la seconda edizione de “Il padre della sposa” il format trasmesso su LA5. Scopriamo la data di messa in onda e tutte le novità. Il padre della sposa 2: ...

Il Padre della Sposa 2 conferenza stampa : le dichiarazioni di Melissa Satta - Raffaella Fusetti ed Alessandra Grillo : 12:05 Costa: "Non è stato solo un successo di ascolti ma è stato un programma che ha dato lustro a La5 in termini mediatici. Ha ricevuto il premio del Moige, è stato motivo di orgoglio. Abbiamo costruito un ciclo sulle nozze alla domenica (film + 6 puntate). E' un'operazione che ci pagherà in termini di ascolto e immagine".prosegui la letturaIl Padre della Sposa 2 conferenza stampa: le dichiarazioni di Melissa Satta, Raffaella Fusetti ed ...

Il Padre Della Sposa 2 - Melissa Satta alla guida del game show sugli abiti da sposa di La5 dal 23 Settembre : Si aprono di nuovo le porte dell'atelier di abiti nuziali de Il Padre Della sposa. Il wedding game-show di La5 è arrivato alla sua seconda edizione, e a condurre i sei episodi - da domenica 23 Settembre in seconda serata sulla rete femminile Mediaset - sarà ancora una volta Melissa Satta. La showgirl ha perso il suo ruolo di opinionista nel programma sportivo Tiki Taka, ma ha mantenuto quello di conduttrice nel programma di La5. ...

Isola dei Famosi - Melissa Satta non sarà l'inviata : All'indomani dell'addio di Stefano De Martino all'Isola dei Famosi, già impazza il toto-nomi per sostituire l'ex marito della showgirl argentina Belen Rodriguez, che ha rinunciato a proseguire l'avventura professionale come inviato del reality show in Honduras per stare maggiormente vicino al figlio Santiago.Nelle ultime ore si parlava insistentemente di una donna al posto dell'ex ballerino di Amici - ruolo ricoperto solo da uomini a ...

Melissa Satta infiamma Venezia : tappeto rosso scandaloso - il Lato B si vede tutto : Melissa Satta in grande forma alla Mostra del cinema di Venezia. Il suo abito di Alberta Ferretti, nudo dalla vita in giù, metteva in risalta la sua linea slanciata e le forme perfette. Soprattutto il ...

“Ohhhh!”. Spettacolo Melissa Satta : a Venezia stende tutti. E si prende la scena : Parata di star e di bellezze a Venezia, sul red carpet della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Dai vip internazionali, come Emma Stone, Lady Gaga e Ryan Gosling, a quelli nostrani. Nella cerimonia d’apertura aveva ricevuto una pioggia di flash Elisa Isoardi, arrivata al Lido da sola con un look strepitoso. E super sexy. La compagna di Matteo Salvini ha incantato tutti sfoggiando un abito lungo verde petrolio, decorato con ...