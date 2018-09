Meghan Markle e i biglietti di ringraziamento dopo il compleanno

vanityfair

: Principe Harry in lacrime sotto gli occhi di Meghan Markle - m0807835583 : Principe Harry in lacrime sotto gli occhi di Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle conquista tutti con la cartolina di ringraziamento - infoitcultura : Meghan Markle, l'attacco della sorellastra su Twitter: «Sei snob e arrogante» -

(Di mercoledì 12 settembre 2018), notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in blu, notte di gala in bluLa principessa delle cartoline.si conferma un’appassionata deidie,quelli speditiil Royal Wedding, ha realizzato delle speciali Thank You Card per tutte le persone che le hanno fatto gli auguri lo scorso 4 agosto, in occasione del suo trentasettesimo. «La Duchessa del Sussex è commossa dal pensiero che hai avuto per lei», si legge sul cartoncino, rivelato dal magazine Hello!. «È stato veramente carino da parte tua e Sua Altezza Reale ti manda i suoi più sinceri auguri». LEGGI ANCHEI ringraziamenti di Harry e ...