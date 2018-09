Matteo Salvini | ' In Italia torna la tubercolosi Dopo anni in cui la sinistra ha permesso

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...

Fratelli di Crozza - Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini (video) : Maurizio Crozza affila gli artigli della satira per il ritorno in prima serata. Da venerdì 28 settembre alle 21.25 il comico genovese torna live e protagonista di Fratelli di Crozza su NOVE, pronto a raccontare l'attualità indossando i panni dei principali attori della scena politica nostrana.Oltre alla già annunciata nuova maschera di Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte, Crozza ha deciso di ...

Nave Diciotti - minacce di morte per il procuratore che ha indagato su Matteo Salvini : Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha ricevuto una lettera con minacce di morte e al suo interno un proiettile di guerra. Le minacce arrivano in riferimento alla vicenda della Nave Diciotti: Patronaggio ha avviato le indagini sul caso che hanno poi portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi/ “Sono geloso di lei!” - poi confessa di averla “danneggiata” : ecco perché : Un paio di giorni fa, Elisa Isoardi ha debuttato con la sua nuova avventura prendendo le redini de “La prova del cuoco”. Matteo Salvini ha fatto il suo in bocca al lupo e poi...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Eros Ramazzotti - clamorosa confessione politica : 'Matteo Salvini smaschera l'ipocrisia generale : per chi voto' : Eros Ramazzotti confessa a Vanity Fair la sua fede politica. "Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l'Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due", confessa il cantante di Cinecittà, che ...

Sergio Mattarella a gamba tesa su Matteo Salvini : così difende i giudici : 'Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli ...

Matteo Salvini : “Sono geloso di Elisa e se ho tre minuti la guardo in tv. Io non l’ho aiutata - anzi” : Elisa Isoardi “è brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l’ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Confesso che se ho tre minuti la guardo in tv, anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì…Perdonatemi“. Intervistato a “I lunatici” su Radiodue, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dedica un pensiero alla compagna, ...

Eros Ramazzotti : “Ho votato il Movimento 5 Stelle e lo rifarei. Matteo Salvini? Smaschera l’ipocrisia generale” : “Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l’Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due”. In una lunga intervista a Vanity Fair, Eros Ramazzotti si racconta a tutto tondo e, tra vita professionale e privata, si lascia andare anche a qualche considerazione politica. Con un padre comunista, rivela “la tessera del Pci la presi anche io, ma solo per sei mesi”. Non solo, Eros ...

Pensioni - Matteo Salvini : “Quota 100 con massimo 62 anni di età : Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a… L'articolo Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età proviene da Essere-Informati.it.

Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle Lega - da ex comunista difende Matteo Salvini ma anche le ONG : Non amo la politica, non sono per un partito o per un colore, ma sono dalla parte della gente. Nella mia visione del mondo, la gente deve stare bene. E credo di interpretare il classico prototipo ...

Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle – Lega - da ex comunista difende Matteo Salvini ma anche le ONG : Se molti artisti si sono esposti contro l'esecutivo gialloverde in questi primi mesi di attività, dalle pagine di Vanity Fair arriva una voce in controtendenza, l'endorsement di Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle - Lega. L'ex ragazzo di periferia ormai popstar dalla popolarità mondiale dimentica le radici di sinistra in cui è cresciuto e dà la sua approvazione al governo gialloverde, mostrando fiducia in quel cambiamento tanto auspicato ...

Matteo Salvini ed il retroscena sulla finale di Champions Juve-Milan del 2003 : “vi svelo cosa è successo dopo la partita” : Matteo Salvini, Ministro degli Interni e Vicepresidente del Consiglio, è intervenuto suRai Radio 2nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il Ministro degli Interni ha rivolto un pensiero alle forze dell’ordine: “A loro va un enorme grazie, vorrei rassicurarli sul fatto che sto lavorando da settimane per migliorare la qualità della vita e del lavoro di questi ...

Matteo Salvini forza la manovra lenta di Giovanni Tria : La manovra lenta, caldeggiata insistentemente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, non ha fatto in tempo a stabilizzarsi sulla nuova dimensione rispetto agli annunci roboanti del Contratto di governo che già si ritrova in acque agitate. La maretta, che rischia di trasformarsi in un maremoto con Bruxelles, la agita Matteo Salvini, che torna a forzare la mano, riaprendo così il fronte con il titolare del Tesoro, anche oggi ...

Matteo Salvini - l'annuncio a Porta a porta sulla riforma Fornero : 'In pensione al massimo a 62 anni' : ... così come emerso dal vertice con il ministro dell'Economia Giovanni Tria già nella mattinata al Viminale.