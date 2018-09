Mattarella | regole a base democrazia

Mattarella : «La legge e le regole valgono per tutti - anche per i politici» : Il capo dello stato parlando alla Camera per il centenario della nascita di Scalfaro: «Nessun cittadino è al di sopra»

Mattarella striglia Salvini : “La legge e le regole valgono per tutti - anche per i politici” : «Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici. Perché nessun cittadino è al di sopra della legge». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un messaggio a Ma...

Mattarella : 'Le istituzioni europee e nazionali debbono lavorare insieme. Necessarie regole sui migranti' : Per Mattarella vanno garantiti "libertà in un mondo aperto e allo stesso tempo coesione e solidarietà" che sono "presupposti per proseguire il cammino di pace, democrazia e sviluppo assicurato dall'...