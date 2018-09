: #Mattarella: Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente #Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, se… - Quirinale : #Mattarella: Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente #Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, se… - HuffPostItalia : Mattarella: 'Nessuno al di sopra della legge ma i pm non facciano politica' - robedibasile : 'Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla… -

"Nessun cittadino è al didelle legge, neppure i politici o chi svolge pubbliche funzioni". Così il Presidente,alla cerimonia per il centenario della nascita di Scalfaro, che fu "devoto alla Costituzione,ma non escluse mai di riformarla". "I poteri dello Stato non siano rivali e contrapposti,ma collaborino per l'interesse generale", dice. I nostri giudici "non sono elettivi,traggono legittamzione dal ruolo affidato loro dalla Costituzione. Non devono seguire gli orientamenti elettorali".(Di mercoledì 12 settembre 2018)