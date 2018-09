Mattarella | «Nessuno al di sopra della legge Giudici legittimati dalla Costituzione»

Mattarella - nessuno è al di là legge : ANSA, - ROMA, 12 SET - "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi ...

Da Mattarella un segnale a Salvini e alla Lega : “Nessuno è al di sopra della legge” : "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della democrazia". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda un messaggio chiaro a Matteo Salvini, che aveva attaccato duramente i magistrati.Continua a leggere

Mattarella a gamba tesa : "Nessuno è al di sopra della legge" : "Nessun cittadino è al di sopra della legge". Sergio Mattarella entra a gamba tesa nella polemica tra Matteo Salvini e la magistratura dopo la sentenza che ha confermato il sequestro preventivo di 49 milioni di euro alla Lega e dopo che i pm di Agrigento e Palermo hanno chiesto di indagare il ministro dell'Interno per sequestro di persona."Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza ...

Mattarella : "Nessuno al di sopra della legge - neanche i politici" : Davanti al rispetto della legge non esistono "aree di privilegio per nessuno, neppure se ricopre una funzione pubblica, neppure per i politici, perché nessun cittadino è al di sopra della legge. Il rispetto delle regole è essenziale". Ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia in ricordo della nascita di Oscar Luigi Scalfaro, sottolineando, però che i magistrati non devono fare ...

Crollo Genova - Mattarella : "Nessuno può sottrarsi a responsabilità" : Crollo Genova, Mattarella: "Nessuno può sottrarsi a responsabilità" Il presidente della Repubblica: "Disgrazia spaventosa e assurda. Gli italiani hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompagnino con sicurezza la vita di tutti i giorni" GLI AGGIORNAMENTI Parole chiave: ...

