Mattarella | nessuno al di sopra della legge E Salvini trascina

Monito di Mattarella : «Nessuno è sopra la legge». Salvini : «La rispetto» : «Nessun cittadino é al di sopra della legge». Il Presidente della Repubblica lancia il suo Monito mentre imperversa, da giorni, il braccio di ferro ingaggiato dal leader della...

Mattarella bacchetta Salvini citando Scalfaro : 'Nessuno può stare sopra la Legge' : Il Presidente della Repubblica entra nella questione che, negli ultimi giorni, sta interessando il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e le toghe italiane. Lo fa con le parole di chi deve farsi garante della Costituzione e allo stesso tempo non sembra vedere di buon occhio che il capo del Viminale finisca al centro di una querelle con chi, invece, la Legge la applica. Mattarella non cita mai il leader della Lega, ma non serve un grande sforzo ...

Mattarella riprende Salvini : “Nessuno sopra la legge - nanche lui!” Salvini risponde su Twitter : Botta e risposta Mattarella-Salvini, ‘Nessuno sopra la legge’. Ministro ‘L’ho rispettata’ “Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole“. Così il presidente Sergio Mattarella alla Camera ...

Mattarella risponde a Salvini<br>"Nessuno è al di sopra della legge. Giudici legittimati dalla Costituzione" : Oggi a Montecitorio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola nella Sala della Lupa per ricordare i cento anni dalla nascita dell'ex Presidente Oscar Luigi Scalfaro, morto all'età di 94 anni nel 2012. Il Presidente ha approfittato di questa occasione speciale per rispondere indirettamente a Matteo Salvini, nello specifico alla diretta via FB di qualche giorno fa, nel corso della quale il Ministro ha pesantemente ...

Mattarella - nessuno è al di là legge : ANSA, - ROMA, 12 SET - "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi ...